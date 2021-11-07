Студентка підкинула сусідам нахабну записку: вони гучно розважалися вночі

Британська студентка втомилася від гучних криків уночі, які лунали з кімнати на верхньому поверсі в гуртожитку. Дівчина жартівливо провчила порушників тиші, але не всім це сподобалося.

Свою витівку дівчина записала на відео, яке опублікувала на сторінці у тіктоці simkandola. Ролик несподівано став вірусним: всього за тиждень він набрав понад 1,4 мільйона переглядів. До слова, люди по-різному відреагували на такий вчинок.

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Сімран Кандола навчається на першому курсі одного з університетів у Великій Британії. Дівчина нещодавно поселилася в гуртожиток і ще не звикла до усіх своїх сусідів. Особливо їй не сподобалося пара, яка так нестримно займалася коханням, що студентка не могла нормально заснути.

Через деякий час дівчина видрукувала записку, яку акуратно підсунула під двері порушників тиші. Вона хотіла "натякнути", щоб пара поводилася тихіше, тому придумала досить грубий текст.

Якою була реакція сусідів – Сімран не розповіла. Але очевидно, що вони трішки почервоніли.

Записка від студентки / Скриншот тікток simkandola

Текст був дуже брутальним: "Ми чуємо, як хтось у вашій квартирі кохається (у записці вжито грубий вираз, – Life 24) вночі". Як тільки Сімран з подружкою передали записку, так одразу засміялися та побігли на інший поверх.

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Не всім коментаторам сподобалася витівка дівчат. Одні вважають, що вони вчинили оригінально, інші – що не варто було зачіпати сусідів. А дехто взагалі запропонував з’їхати з цього гуртожитку: