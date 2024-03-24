Покоління Z вважає тіні для повік старомодними: як повернути своєму макіяжу актуальність

Сучасне покоління модниць вважає тіні для повік старомодним засобом для макіяжу. Однак це не привід відмовлятися від них.

У чому проблема з класичним нанесенням тіней та як робити макіяж очей, щоб він не старив і виглядав актуально, розповідаємо далі.

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Як наносити тіні, щоб вони не виглядали старомодно

Користувачка тікток Дженніфер Латч поділилась відео, у якому її донька сказала, що тіні для повік – це старомодна річ.

У коментарях під цим роликом лунали різні думки – знайшлися як прихильники, так і противники цієї тези. На відео навіть відповіла візажиста Еріка Тейлор.

Сучасне покоління вважає тіні застарілими: дивіться відео

Реагуючи на нашумілий ролик, вона поділилась інструкцією, як покращити макіяж очей, щоб він виглядав більш сучасно.

На одне око жінка нанесла темну підводку, розтушувала світлі та темні тіні й додала блиск під брову. Вона наносила косметику так, що утворилась V-подібна форма макіяжу.

Потім Тейлор показала інше око, яке має більш сучасний і м’який вигляд. За її словами, такий підхід є більш актуальним та частіше подобається молодому поколінню.

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Як виглядає актуальний макіяж очей: дивіться відео

Для того, щоб нанести макіяж сучасним способом, вона використовувала рожево-золоті тіні на всій повіці та додала бронзовий лайнер для м’якшого вигляду.

Візажистка зазначає, що це особливо добре працює для тих, хто має вузьку повіку або текстуру біля очей. З таким макіяжем засоби легко розтушувати й результат на оці виглядає менш масивно.

Подібно до оригінального відео, коментарі й тут були неоднозначними. Комусь сучасний вигляд тіней для повік сподобався, але були й ті, хто стверджував, що вони будуть наносити тіні так, як раніше, адже це класичний спосіб.