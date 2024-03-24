В чем проблема с классическим нанесением теней и как делать макияж глаз, чтобы он не старел и выглядел актуально, рассказываем далее.

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Как наносить тени, чтобы они не выглядели старомодно

Пользовательница тикток Дженнифер Латч поделилась видео, в котором ее дочь сказала, что тени для век – это старомодная вещь.

В комментариях под этим роликом звучали разные мнения – нашлись как сторонники, так и противники этого тезиса. На видео даже ответила визажиста Эрика Тейлор.

Современное поколение считает тени устаревшими: смотрите видео

Реагируя на нашумевший ролик, она поделилась инструкцией, как улучшить макияж глаз, чтобы он выглядел более современно.

На один глаз женщина нанесла темную подводку, растушевала светлые и темные тени и добавила блеск под бровь. Она наносила косметику так, что образовалась V-образная форма макияжа.

Затем Тейлор показала другой глаз, который имеет более современный и мягкий вид. По ее словам, такой подход является более актуальным и чаще нравится молодому поколению.

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Как выглядит актуальный макияж глаз: смотрите видео

Для того чтобы нанести макияж современным способом, она использовала розово-золотые тени на всем веке и добавила бронзовый лайнер для более мягкого вида.

Визажистка отмечает, что это особенно хорошо работает для тех, кто имеет узкое веко или текстуру возле глаз. С таким макияжем средства легко растушевать и результат на глазу выглядит менее массивно.

Подобно оригинальному видео, комментарии и здесь были неоднозначными. Кому-то современный вид теней для век понравился, но были и те, кто утверждал, что они будут наносить тени так, как раньше, ведь это классический способ.