Как создать идеальные стрелки буквально за несколько минут, в своем блоге поделилась визажист Ирина Легкобит. В чем секрет мастерства, рассказывает Life 24.

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Как создать идеальные стрелки

Как рассказала в своем видео визажист Ирина Легкобит, для того, чтобы сделать красивые стрелки, понадобится специальный тинт или подводка, а также скошенная кисточка для макияжа глаз.

По словам эксперта, рисовать стрелку следует при прямом взгляде, немного отступив от угла глаза. Осторожно проводя кисточкой, следует выстроить направление стрелки.

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Как нарисовать идеальную стрелку: смотрите видео

Далее кончик стрелки, который получился, следует соединить с линией роста ресниц. Делать это желательно от середины стрелки, проводя линию до ресничного ряда.

Стрелочка должна быть летящая. С середины линии, направляющей ее, стрелку нужно соединить с линией роста ресниц,

– объяснила визажистка.

В результате должна получиться легкая и ненавязчивая стрелка, что откроет взгляд и подойдет к любой форме лица или образу.