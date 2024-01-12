Експертка у б'юті-сфері під псевдонімом Бембі розповіла, коли дійсно треба використовувати сухий шампунь, аби він дійсно давав максимальний результат. Вона додала, що кількість засобу при цьому неважлива, передає 24 Канал.

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Коли треба використовувати сухий шампунь

Дівчина наголосила, що більшість людей використовує сухий шампунь, коли волосся починає ставати жирним. І це найбільша помилка. Експертка заявила, що неважливо, скільки використати засобу, ефекту однаково не буде.

Ключовим у використанні сухого шампуню є те, що його наносять на чисте волосся. Крім того, треба звернути увагу на склад. Експертка радить використовувати не спрей, а саме сухий шампунь-пудру.

За її словами, це не тільки зберігає волосся чистим, а й додає об'єму.

Експертка дала поради щодо використання сухого шампуню: дивіться відео

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Також при нанесенні шампуню треба пам'ятати, що його треба наносити лише на корені. Адже шкіра виробляє себум, який покриває 2 – 5 сантиметрів волосся, обтяжує його і воно здається брудним. Окрім того, після використання сухого шампуню необхідно скористатися феном або рушником, аби прибрати залишки.