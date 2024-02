Ікони стилю та краси: як змінилися найвідоміші супермоделі світу

Всесвітньо відомі фешн-ікони, які підкорили подіуми у 90-х роках, і досі зачаровують своєю вродою. Більшість із них досі з'являються на обкладинках журналів та відкривають покази відомих брендів.

Супермоделі 90-х повністю руйнують стереотип, що буцімто моделінгом можуть займатися тільки до певного віку. Звісно, на їхніх обличчях можна помітити зморшки або інші наслідки старіння, однак вони й досі неймовірно ефектні. Як змінилися супермоделі після близько 30 років на подіумі – дивіться у матеріалі Life 24.

Цікаво Головний тренд церемонії BAFTA: яку модну зачіску для червоної доріжки обрали світові зірки

Клаудія Шифер

Німецька супермодель Клаудія Шифер почала свою кар'єру у 1987 році. Вже у липні 1988 року вона з'явилася на обкладинці журналу Elle, а згодом – отримала контракт з будинком моди Chanel. На початку 90-х років Клаудія Шиффер стала музою для директора будинку Карла Лагерфельда.

Клаудія Шиффер на показі Chanel у 1995 році

До слова, Шиффер є рекордсменкою серед моделей за кількістю фотографій на обкладинках журналів. І це зафіксовано "Книгою рекордів Гіннеса" – вона з'явилася на обкладинках глянцю понад 1000 разів.

Зараз Клаудії Шиффер 53 роки, однак супермодель й досі з'являється на обкладинках журналів. До прикладу, вона позувала для обкладинки німецького Vogue, який вийде у березні 2024 року.

Клаудія Шиффер на обкладинці березневого випуску Vogue

Наомі Кемпбелл

Британська супермодель Наомі Кемпбелл почала працювати у модельному бізнесі з 15 років, коли її випадково помітив один з керівників модельного агентства і запросив на зйомки. Відтоді вона почала брати участь у різних зйомках та показах. Вже у квітні 1986 року вона позувала для обкладинки Elle, а у 1988 році – для Vogue. Так, Наомі стала однією з перших чорношкірих моделей, які з'явилася на обкладинках журналів.

Піком кар'єри Наомі Кемпбелл став 1990 рік, коли вона стала супермоделлю і працювала у найпрестижніших модельних агентствах світу.

Наомі Кемпбелл на показі у 1992 році

Зараз Наомі Кемпбелл 53 роки. Її продовжують запрошувати на покази. До прикладу, днями супермодель з'явилася на показі Burberry й презентувала колекцію осінь – зима 2024.

Наомі Кемпбелл на показі Burberry

Лінда Євангеліста

Канадська супермодель Лінда Євангеліста, як і Наомі Кемпбелл опинилися у світі моделінгу, коли їй було 15 років. Тоді вона стала переможницею місцевого конкурсу краси "Міс Ніагара" та отримала пропозицію спробувати свої сили у нью-йоркському агентстві "Еліт".

Лінда працювала моделлю в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, а також регулярно літала до Європи для участі у модних показах. Наприкінці 1994 року у її кар'єрі стався прорив – вона завершувала показ колекції "від кутюр" весна – літо 1995 Джона Гальяно, з'явившись в образі нареченої.

Лінда Євангеліста на обкладинці іспанського Vogue у 1989 році

У сфері моделінгу Лінду Євангелісту прозвали "хамелеоном" через неймовірну здатність до перевтілення й постійну зміну зачісок та кольору волосся.

У 2016 році Лінда Євангеліста перервала свою професійну діяльність, але у 2021 році з'явилася у фотосесії журналу People, а також дала інтерв'ю. У ньому супермодель розповіла, що зникала з медіапростору через невдалу процедуру кріоліполізу.

Зараз супермоделі 58 років. Після повернення у професійну діяльність Лінду Євангелісту знову почали запрошувати на фотосесії.

Лінда Євангеліста на фотосесії для Donna Karan

Кейт Мосс

Британська супермодель Кейт Мосс потрапила у моделінг, коли їй було усього 14 років. Її помітила Сара Дукас з модельної агенції "Storm Agency". За 2 роки Кейт Мосс з'явилася на обкладинці глянцю The Face й американського Vogue.

Модель почала працювати з Calvin Klein, стала обличчям будинку моди, а ця співпраця зробила її супермоделлю.

Кейт Мосс на обкладинці глянцю у 1992 році

Зараз Кейт Мосс 50 років і вона продовжує працювати моделлю. Вона з'являється на обкладинках глянцю та у рекламних кампаніях різних будинків моди.

Кейт Мосс на обкладинці грудневого номера Vogue

Сінді Кроуфорд

Супермодель Сінді Кроуфорд розпочала кар'єру моделі, пройшовши довгий шлях. Вона закінчила старшу школу з вищим балом і отримала академічну стипендію в Північно-західному університеті, де вивчала хімічну технологію. Сінді навчалася в університеті лише одну чверть, після чого кинула його через бажання бути моделлю. Воно виникло у неї після того, як у 16 років газетний фотограф зробив світлину Сінді, коли вона під час літньої роботи по збору кукурудзи.

Та світлина дуже сподобалася дівчині, тому вона почала свій шлях до кар'єри моделі. Спочатку вона працювала фотографом, проходила різні кастинги. Після кількох спроб Сінді Кроуфорд опинилася на конкурсі "Look of the Year" нью-йоркського модельного агентства Elite Model Management. Дівчина зайняла там друге місце й після цього її кар'єра пішла вгору.

Сінді Кроуфорд на початку модельної кар'єри

Вона почала з'являтися на обкладинках журналів, подіумах, а також Сінді Кроуфорд стала першою супермоделлю, яка позувала оголеною для журналу "Playboy", її фотографії робив Герб Рітц, а знаменитий Swimsuit Calendar з фотографіями Марко Главіано став міжнародним бестселером.

У 2000 році Сінді Кроуфорд пішла з модельного бізнесу, однак вона продовжує з'являтися на обкладинках, а нещодавно разом з Ліндою Євангелістою знялася у кампанії для Donna Karan.

Сінді Кроуфорд у рекламній кампанії Donna Karan

Цікаво. Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Крісті Тарлінгтон, Татьяна Патітц та Клаудія Шиффер входили до так званої "великої шістки" манекенниць, яких вважають першими супермоделями у світі. Всі вони починали кар'єру приблизно в однаковий період – наприкінці 90-х років.

Американська супермодель Крісті Тарлінгтон успішно будувала кар'єру до 2010 року, а потім почала з'являтися на обкладинках набагато рідше, оскільки почала займатися благодійністю та волонтерством.

Німецька супермодель Татьяна Патітц померла 11 січня 2023 року від раку грудей у віці 56 років.