Хто зі світових знаменитостей доповнив свій образ розкішним жмутком та як виглядали зірки з цією зачіскою, розповідаємо далі.
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Емілі Блант
Емілі поєднала жмуток на маківці з чубчиком-метеликом. Таке поєднання обрала не вона одна.
Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото
Розамунд Пайк
У звичному для себе образі Розамунд позувала перед камерами з гладко зібраним низько на потилиці, злегка вологим волоссям, що чудово поєднувалося з її ніжним рум'янцем.
Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото
Флоренс П'ю
Улюблениця модної публіки, Флоренс П'ю з'явилася на червоній доріжці з волоссям, що було зібрано в напівжмуток. Це ефектний хід, особливо тоді, коли довжина волосся не дозволяє створювати складні конструкції.
Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото
Марго Роббі
Марго Роббі мала приголомшливий вигляд. Акторка демонструє, що головний супутник подібних зачісок – королівська постава.
Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото
Емма Стоун
Зібране волосся Емми Стоун нагадувало жмуток, що розпустився: по спині акторки спадала недосконала косиця.
Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото
Це цікавий стилістичний прийом: зачіска-трансформер, яку можна змінювати за допомогою пари шпильок.