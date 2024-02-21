Хто зі світових знаменитостей доповнив свій образ розкішним жмутком та як виглядали зірки з цією зачіскою, розповідаємо далі.

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Емілі Блант

Емілі поєднала жмуток на маківці з чубчиком-метеликом. Таке поєднання обрала не вона одна.

Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото

Розамунд Пайк

У звичному для себе образі Розамунд позувала перед камерами з гладко зібраним низько на потилиці, злегка вологим волоссям, що чудово поєднувалося з її ніжним рум'янцем.

Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Флоренс П'ю

Улюблениця модної публіки, Флоренс П'ю з'явилася на червоній доріжці з волоссям, що було зібрано в напівжмуток. Це ефектний хід, особливо тоді, коли довжина волосся не дозволяє створювати складні конструкції.

Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото

Марго Роббі

Марго Роббі мала приголомшливий вигляд. Акторка демонструє, що головний супутник подібних зачісок – королівська постава.

Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото

Емма Стоун

Зібране волосся Емми Стоун нагадувало жмуток, що розпустився: по спині акторки спадала недосконала косиця.

Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото

Це цікавий стилістичний прийом: зачіска-трансформер, яку можна змінювати за допомогою пари шпильок.