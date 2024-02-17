Нагородження мало багато яскравих моментів, а зірки відвідали церемонію в трендових та модних образах. Які тенденції стали визначальними, розповідаємо далі.

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Нейтральні тони

Однотонні образи стали родзинкою цьогорічної премії. Яскравим представником цього тренду стала американська група "Pentatonix", учасники якої з'явились на червоній доріжці у всіх нейтральних тонах, – їхні витончені, але контрастні образи включали поєднання однотонного та кольорового одягу.

Як виглядала група на червоній доріжці: дивіться фото

Кокетливий макіяж

Такий макіяж є водночас кокетливим і жіночним. Він часто поєднується з такими аксесуарами, як банти. До речі, саме їх співачка Лана Дель Рей додала у свій образ на червоній доріжці.

Як виглядала співачка на премії: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Стрази

На церемонію вручення премії "Греммі" цього року знаменитості принесли багато блиску. Зокрема, кремова сукня співачки Олівії Родріго була прикрашена бісером і стразами.

Яким був образ співачки: дивіться відео

Тренд на макіяж "без макіяжу"

Ікона тихої розкоші модель Софія Річі продемонструвала свою природну красу на червоній доріжці. Вона прийшла на премію майже без макіяжу. Її образ – це природний гламур.

Як виглядала модель: дивіться відео

Декольте з відкритими плечима

Співачка Келлі Кларксон одягла на цьогорічну премію повністю білу довгу сукню з класичним відкритим вирізом. Цей стиль декольте витончений та елегантний, а також особливо актуальний цього сезону.

Яким був образ співачки: дивіться відео

Одяг з високим горлом

Американська співачка SZA відвідала премію в приголомшливій сукні з високим горлом, а безшовна тканина підкреслила силует зірки.

Якою була сукні зірки: дивіться фото

Поява знаменитості в такому вбранні відзначила популярність тренду на одяг з високим горлом, тож цього сезону можна сміливо експериментувати з таким вишуканим вбранням.