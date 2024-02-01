Які відтінки будуть модними у 2024-му році та зроблять ваш образ ефектним і актуальним, розповідаємо далі.

До теми Від природного макіяжу до яскравих відтінків – один крок: який макіяж у тренді в 2024 році

Блідо-жовтий

Термін "тиха розкіш", можливо, не такий актуальний, як у середині минулого року, але естетика, яка в основному зосереджена на антитрендових, мінімалістських і класичних предметах, міцно залишила свій слід у колірних тенденціях 2024 року.

Блідо-жовтий став свого роду новим нейтральним – жовтий тон настільки ніжний, що за одного освітлення він може виглядати як темно-кремовий, а за іншого – як бежевий. Саме ця особливість робить його розумною інвестицією в колір.

Як виглядає трендовий колір: дивіться фото

Блідо-блакитний

Весь спектр синього кольору був очевидним фаворитом на подіумах весни та літа 2024 року, але саме цей конкретний відтінок блідо-блакитного привертав увагу кожного модного редактора.

Небесно-блакитний, можливо, – найбільш "модний" колір року. Це один з рідкісних кольорів у калейдоскопі, який пасує кожному – будь-якому відтінку шкіри й кольору волосся, що робить його привабливість універсальною.

Як виглядає трендовий колір: дивіться фото

Помаранчевий

Інститут кольору Pantone нещодавно оголосив "Персиковий пух" своїм кольором 2024 року. Однак поряд з м'якими персиковими відтінками помаранчевий сам по собі виявився постійною темою цьогорічного подіуму. Його можна побачити всюди: від Bottega Veneta, де тони апельсинової кірки були посилені шкірою, до Carven, де тонкий шифон доповнював ніжність абрикосових відтінків.

Як виглядає трендовий колір: дивіться фото

Сірий сталевий

Багато хто скаже, що сірий колір насправді не в тренді. Але коли він представлений у такій кількості на всіх подіумах, це, безумовно, стає помітним. Ключовим моментом тут є стиль: носіння повністю сірого вбрання, можливо, – один з найпростіших трендів.

Як виглядає трендовий колір: дивіться фото

Вишневий

Рожевий був ключовим кольором протягом останніх 12 місяців, але у 2024-му році ми бачимо зрушення в бік червоних тонів. Яскраво-червоний колір, який зазвичай вважається більш дорослим і вишуканим, почав з'являтися на модній сцені у вигляді пальт і трикотажу. Звичайно, це все ще вартісна інвестиція.

Як виглядає трендовий колір: дивіться фото

Шоколадно-коричневий

З усіх тенденцій 90-х, які повернулися за останні кілька років, коричневий колір має найбільшу стійкість. Цього сезону він захопив черевики, сумки, взуття та одяг, і його панування продовжиться і 2024-го року. У цьому впевнені Loewe, Ferragamo, Givenchy, Gucci, Hermès, Max. Mara, Michael Kors і Saint Laurent.

Як виглядає трендовий колір: дивіться фото

Білосніжний

Як і у випадку з сірим, дехто стверджуватиме, що білий – це не "тренд", а класик. Однак у цьому і полягає його сила. Дизайнери зробили білий колір ще свіжішим, дослідивши його в різноманітних тканинах – бавовні, шкірі, шифоні, шовку, вовні – і саме так ми маємо носити його цього року.

Як виглядає трендовий колір: дивіться фото

Фісташковий

Минулого року зелений колір виявився великим трендом, і в усіх колекціях з'явилися трав'янисто-зелені відтінки. У 2024-му році дизайнери продовжили дослідження кольору, але схилялися, як і решта пропозицій лінійки, до більш тонкої інтерпретації. Назвіть його шавлієвим, фісташковим або лавровим, кольором морської хвилі або світло-зеленим, вирішувати вам, але незалежно від цього цей відтінок – тренд нового сезону.

Як виглядає трендовий колір: дивіться фото

Сріблястий

Одним із найбільших модних повернень останніх кількох сезонів стало срібло. Воно охопило все: від штанів (джинсові моделі Hush, H&M, Marks & Spencer і Khaite, які стало неможливо дістати), суконь, сумок і взуття.

Як виглядає трендовий колір: дивіться фото

Якщо ви вже інвестували у цей тренд, вам буде приємно дізнатися, що у 2024-му році срібло – це більше, ніж просто річ з минулого сезону. Це ключовий гравець нового року.