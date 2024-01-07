Новий рік приносить нові можливості для експериментів у всіх б'юті-сферах. Тенденції у мейкапі у 2024 році враховують стиль кожної жінки й надихнуть на створення нових образів.

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Природна сяюча шкіра

Вже кілька років поспіль інстаграмному гламурному макіяжу протистоїть натуральність. Наприкінці 2023 року світові топвізажисти почали відходити від щільних тональних основ й віддавали перевагу таким, які не приховують природний тон шкіри.

Ідеальним доповненням свіжої та сяючої шкіри стануть злегка зволожені губи без яскравих помад. Візажисти зазначають, що краже доглядати за губами за допомогою ніжних скрабів і бальзамів й використовувати відтінки, які підкреслять природню красу вуст.



У тренді макіяж, який підкреслює природню красу / Unsplash

Сріблясті відтінки

Співачка світового рівня Бейонсе своїм туром під назвою "Renaissance" започаткувала тренд на кольори хрому та металік. Вони будуть популярні в одязі, манікюрі й макіяж не стане винятком. Тіні сріблястого кольору ідеально підійдуть для особливих випадків. Візажисти очікують, що у 2024 році це тренд буде успішно набирати обертів.

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Персикові відтінки

Інститут кольору Pantone визначив відтінок "Peach Fuzz" кольором 2024 року. Тому соковиті персикові відтінки, особливо в рум'янах, будуть популярними. Використовуючи тіні такого кольору, можна створити дуже теплий образ.



Персикові тіні допоможуть створити теплий образ /Unsplash

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

В гру вступають холодні сині відтінки

Поруч з натуральними відтінками та сяючими теплими образами будуть і холодні сині. Цей колір буде трендових у тінях, тушах або на підводках для очей. Візажисти зазначають, що особливо елегантно будуть виглядати з холодними синіми відтінками карі очі.

Сині тіні – тренд 2024 року: дивіться фото

М'який грандж

Поруч з природною красою буде й стиль 90-х з яскравими очима, й навіть деяким гранджем. Візажисти говорять, що розмазаний олівець для очей, м'яко нанесені однотонні тіні для повік у яскравих кольорах – від лінії вій до брів – у світло-блакитних і бірюзових тонах – тренд 2024 року.

Макіяж у стилі грандж: дивіться фото

Графічний макіяж очей

Дещо футуристичним виглядає тренд з графічними стрілками, однак він буде дуже популярним. Особливо – у яскравих відтінках типу блакитного, зеленого чи навіть помаранчевого. Такий образ підійде не всім, однак ефектний образ буде гарантовано.

Яскравий графічний макіяж: дивіться фото

Яскравий макіяж

Повертаючись до стилю 90-х, також буде популярним дуже яскравий макіяж – тіні, помада чи блиск, олівці та підводка для очей створять незабутній образ. До слова, голівудські зірки часто з'являються у кадрі саме з таким мейкапом.

Макіяж у стилі 90-х: дивіться фото