Кожна жінка перед походом до майстра манікюру переймається, який би дизайн та колір обрати. Експерти в б'юті-індустрії поділилися, який манікюр буде в тренді цього року.
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Хром та металік
У 2023 році співачка Бейонсе відправилася у тур під назвою "Renaissance", а у грудні презентувала нову пісню, відзначивши вихід у прокат фільму "Renaissance: A Film by Beyonce". Цим туром та фільмом вона запровадила тренд на дизайни у стилі металік та хром, тому манікюр у таких кольорах буде мати особливу популярність.
Як зазначають б'юті-експерти, манікюр у кольорах металіку та хрому буде як ніколи актуальний навесні та влітку 2024 року.
Манікюр у стилі металік / Фото Pinterest
Об'ємні та текстурні дизайни
У 2023 році все більш популярними ставали дизайни з використанням об'ємних деталей у манікюрі. Так, у мережі можна було зустріти дизайни з об'ємними бульбашками, серцями чи навіть ведмежатками. Б'юті-експерти вважають, що такий дизайн буде актуальним і у 2024 році.
Манікюр з об'ємним дизайном / Фото Pinterest
Манікюр з об'ємними елементами / Фото Pinterest
Туманний блакитний
Цьогоріч особливо популярним буде блакитний колір з сірим відтінком. У поєднанні ці кольори створюватимуть трендовий дизайн Hazy Blue – туманний блакитний. Особливо популярним такий дизайн буде взимку 2024 року.
Доречі, такі відтінки також можна поєднати зі сріблястими, що створюватиме ефектний мерехтливий ефект.
Трендовий блакитний / Фото Pinterest
Відтінок електрик
Манікюр у відтінках електрик буде популярним протягом усього 2024 року. Його можна також поєднувати з класичним французьким манікюром. Експерти наголошують, що такий дизайн створюватиме елегантний та привабливий образ.
Відтінок електрик буде популярним у 2024 році / Фото Pinterest
Відтінки червоного
Усі відтінки червоного – мастхев 2024 року. Яскраві червоні, темніші відтінки й навіть бордові будуть мати особливу популярність. Серед новинок б'юті-експерти визначають відтінки "вишнева кола", які будуть трендовими взимку 2024 року.
Усі відтінки червоного лишаються у тренді / Фото Pinterest
Класичні нюдові нігті
Вічна класика лишається у тренді, тому нюдові дизайни мають місце бути. Популярним буде колір Peach Fuzz, який Pantone назвав відтінком 2024 року.
Трендовий персиковий колір, який буде популярним й у манікюрі
Тому манікюр у таких відтінках, а також у всіх бежевих та персикових кольорах – вічна класика, яка нікуди не поділася.
Нюдовий манікюр завжди у тренді / Фото Pinterest
Тваринний принт
У 2023 році влітку особливо популярним був дизайн, у якому використовувалися елементи тваринного принту. Б'юті-фахівці говорять, що леопардовий принт почне повертатися у моду, тому такий дизайн активно робитимуть усі голлівудські зірки.
Тваринний принт буде популярним у 2024 році / Фото Unsplash
Яка форма нігтів у тренді
Довгі нігті у 2024 році відходитимуть на задній план, а мастхев – короткі квадратні нігті. Така форма створюватиме елегантний образ. Окрім того, така довжина також дуже практична. Водночас мигдальна довга форма також буде у тренді.