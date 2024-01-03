Кожна жінка перед походом до майстра манікюру переймається, який би дизайн та колір обрати. Експерти в б'юті-індустрії поділилися, який манікюр буде в тренді цього року.

До теми Бути в тренді завжди: як три кольори сумок будуть модними у 2024 році

Хром та металік

У 2023 році співачка Бейонсе відправилася у тур під назвою "Renaissance", а у грудні презентувала нову пісню, відзначивши вихід у прокат фільму "Renaissance: A Film by Beyonce". Цим туром та фільмом вона запровадила тренд на дизайни у стилі металік та хром, тому манікюр у таких кольорах буде мати особливу популярність.

Як зазначають б'юті-експерти, манікюр у кольорах металіку та хрому буде як ніколи актуальний навесні та влітку 2024 року.



Манікюр у стилі металік / Фото Pinterest

Об'ємні та текстурні дизайни

У 2023 році все більш популярними ставали дизайни з використанням об'ємних деталей у манікюрі. Так, у мережі можна було зустріти дизайни з об'ємними бульбашками, серцями чи навіть ведмежатками. Б'юті-експерти вважають, що такий дизайн буде актуальним і у 2024 році.



Манікюр з об'ємним дизайном / Фото Pinterest



Манікюр з об'ємними елементами / Фото Pinterest

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Туманний блакитний

Цьогоріч особливо популярним буде блакитний колір з сірим відтінком. У поєднанні ці кольори створюватимуть трендовий дизайн Hazy Blue – туманний блакитний. Особливо популярним такий дизайн буде взимку 2024 року.

Доречі, такі відтінки також можна поєднати зі сріблястими, що створюватиме ефектний мерехтливий ефект.



Трендовий блакитний / Фото Pinterest

Відтінок електрик

Манікюр у відтінках електрик буде популярним протягом усього 2024 року. Його можна також поєднувати з класичним французьким манікюром. Експерти наголошують, що такий дизайн створюватиме елегантний та привабливий образ.



Відтінок електрик буде популярним у 2024 році / Фото Pinterest

Відтінки червоного

Усі відтінки червоного – мастхев 2024 року. Яскраві червоні, темніші відтінки й навіть бордові будуть мати особливу популярність. Серед новинок б'юті-експерти визначають відтінки "вишнева кола", які будуть трендовими взимку 2024 року.



Усі відтінки червоного лишаються у тренді / Фото Pinterest

Класичні нюдові нігті

Вічна класика лишається у тренді, тому нюдові дизайни мають місце бути. Популярним буде колір Peach Fuzz, який Pantone назвав відтінком 2024 року.



Трендовий персиковий колір, який буде популярним й у манікюрі

Тому манікюр у таких відтінках, а також у всіх бежевих та персикових кольорах – вічна класика, яка нікуди не поділася.



Нюдовий манікюр завжди у тренді / Фото Pinterest

Тваринний принт

У 2023 році влітку особливо популярним був дизайн, у якому використовувалися елементи тваринного принту. Б'юті-фахівці говорять, що леопардовий принт почне повертатися у моду, тому такий дизайн активно робитимуть усі голлівудські зірки.



Тваринний принт буде популярним у 2024 році / Фото Unsplash

Яка форма нігтів у тренді

Довгі нігті у 2024 році відходитимуть на задній план, а мастхев – короткі квадратні нігті. Така форма створюватиме елегантний образ. Окрім того, така довжина також дуже практична. Водночас мигдальна довга форма також буде у тренді.