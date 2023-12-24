Сумка не просто красиве, а ще й зручне та практичне доповнення будь-якого образу. Головне – вгадати з кольором, тож поговоримо про палітру кольорів для сумок на наступний рік.

Дивіться також Що слід знати про тренд мовчазної розкоші наших днів: від очікувань до обману

Червоний

Після того, як червоний став головним кольором зими 2023-2024, прикрасивши сукні та взуття, тепер він дістався наших аксесуарів, зокрема сумок. Наступного року цей колір буде не менш бажаний, тому варто робити ставку на сміливі сумки, які привертають увагу.

Срібло

Якщо раніше цей колір обмежувався лише особливими випадками, то тепер срібний носять щодня, особливо коли це стосується сумок. Незалежно від того, чи поєднуєте ви срібний аксесуар з вечірніми вбраннями чи повсякденними речами, сумка з металевим блиском буде вдалим доповненням образу в будь-якому випадку.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.



Блакитний денім

Блакитні джинсові ітерації також повертаються до списку модних кольорів. Цей відтінок, натхнений естетикою Y2K, дозволяє додати вашому гардеробу контрастності та універсальності.

Мода мінлива, тому потрібно враховувати, що насамперед усе в вашому образі повинно подобатися саме вам, адже індивідуальність у стилі – це найцінніше.