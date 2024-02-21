Кто из мировых знаменитостей дополнил свой образ роскошным пучком и как выглядели звезды с этой прической, рассказываем далее.

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Эмили Блант

Эмили соединила пучок на макушке с челкой-бабочкой. Такое сочетание выбрала не она одна.

Как выглядела звезда с прической: смотрите фото

Розамунд Пайк

В привычном для себя образе Розамунд позировала перед камерами с гладко собранными низко на затылке, слегка влажными волосами, что прекрасно сочеталось с ее нежным румянцем.

Как выглядела звезда с прической: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Флоренс Пью

Любимица модной публики, Флоренс Пью появилась на красной дорожке с волосами, собранными в пучок на половину. Это эффектный ход, особенно тогда, когда длина волос не позволяет создавать сложные конструкции.

Как выглядела звезда с прической: смотрите фото

Марго Робби

Марго Робби выглядела потрясающе. Актриса демонстрирует, что главный спутник подобных причесок – королевская осанка.

Как выглядела звезда с прической: смотрите фото

Эмма Стоун

Собранные волосы Эммы Стоун напоминали распустившийся пучок: по спине актрисы спадала несовершенная косичка.

Как выглядела звезда с прической: смотрите фото

Это интересный стилистический прием: прическа-трансформер, которую можно менять с помощью пары заколок.