Кто из мировых знаменитостей дополнил свой образ роскошным пучком и как выглядели звезды с этой прической, рассказываем далее.
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Эмили Блант
Эмили соединила пучок на макушке с челкой-бабочкой. Такое сочетание выбрала не она одна.
Как выглядела звезда с прической: смотрите фото
Розамунд Пайк
В привычном для себя образе Розамунд позировала перед камерами с гладко собранными низко на затылке, слегка влажными волосами, что прекрасно сочеталось с ее нежным румянцем.
Как выглядела звезда с прической: смотрите фото
Флоренс Пью
Любимица модной публики, Флоренс Пью появилась на красной дорожке с волосами, собранными в пучок на половину. Это эффектный ход, особенно тогда, когда длина волос не позволяет создавать сложные конструкции.
Как выглядела звезда с прической: смотрите фото
Марго Робби
Марго Робби выглядела потрясающе. Актриса демонстрирует, что главный спутник подобных причесок – королевская осанка.
Как выглядела звезда с прической: смотрите фото
Эмма Стоун
Собранные волосы Эммы Стоун напоминали распустившийся пучок: по спине актрисы спадала несовершенная косичка.
Как выглядела звезда с прической: смотрите фото
Это интересный стилистический прием: прическа-трансформер, которую можно менять с помощью пары заколок.