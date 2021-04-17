Сваритись правильно: 3 прості техніки для вирішення конфліктів

Сварки можуть трапитись у будь-які парі, якими б ідеальними не були стосунки. Експерт навчить вас управляти конфліктами, щоб звичайні розбіжності не переросли у скандал на межі розриву.

Психотерапевт Геннадій Мустафаєв вважає, що конструктивно вирішувати конфлікти – це навичка, яку може опанувати кожен. Важливе лише бажання : "Якщо сімейна пара вміє розмовляти про свої складності, бажання і потреби, вона може пройти через будь-які перешкоди, що будуть виникати".

Актуально: З ким варто порвати: 7 типів людей, які можуть добряче зіпсувати вам життя

Якщо градус конфлікту наростає, важливо відсторонитися один від одного та дати собі час все обдумати. Проте не варто намагатись уникнути сварки чи відтягнути її, наголошує експерт. У сімейних кризах немає нічого страшного, якщо ви готові спокійно сісти й поговорити. А щоб така розмова не перейшла на сварку на підвищених тонах, психотерапевт дає три ефективні техніки для вирішення конфлікту.

Спочатку – переваги

Не починайте розмову відразу з претензій. Краще наголошуйте на позитиві: партнер має знати, що вам важливо дійти до компромісу, а не просто посваритись. Добре звучатимуть такі слова: "Ти дуже важлива для мене людина", "Я так сильно тебе люблю", "Я ціную наші з тобою стосунки" тощо.

Краще спокійно поговорити, а не сваритися / Фото Unsplash

І лише потім конкретно назвіть причину свого невдоволення, без образ: "Мені не подобається, що вчора ти...", "Сьогоднішня ситуація мене тривожить" тощо. Головне щиро висловити усе, що у вас на душі.

Говоріть про себе

Йдеться про так зване "Я-повідомлення", коли ми говоримо про невдоволення через свої емоції. Порівняйте: "Ти мене образив, ти винний у цьому" і "Я почуваюсь приниженою через твої слова". Першим реченням ви ніби завчасно звинувачуєте людину, докоряєте їй. Друге ж допомагає партнеру зрозуміти ваші емоції і поставити себе на ваше місце.

Не звинувачуйте коханого, а говоріть про свої емоції / Фото Unsplash

Правильне формулювання

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Важливо не тільки те, що ви говорите, а й те, як ви будуєте свої висловлювання. Ви можете скористатись наступною конструкцією, щоб правильно донести до партнера, що саме вас не влаштовує і як вам діяти далі: