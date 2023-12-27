Може здаватися, що зробити таку незвичну свічку коштуватиме великої кількості зусиль. Однак насправді все доволі просто. Як створити "літаючу" свічку, розповідає 24 Канал.

Як зробити "літаючу" свічку

Лайфхаком цікавого декору у тікток поділась користувачка @numbersixtysix. Для того, щоб зробити свічку за її інструкцією, знадобиться: прозора склянка, велика прозора глибока чаша, балончик з чорною фарбою, клейка стрічка, клей та кілька невеликих округлих свічок.

Перша за все слід обклеїти краї великої прозорої форми клейкою стрічкою та пофарбувати її у чорний. Те ж саме необхідно повторити зі склянкою, однак її потрібно зафарбувати повністю.

Коли обидві ємності висохнуть, склянку треба перевернути догори дриґом, нанести на її дно клей та з'єднати з великою формою, як це показано на відео.

Як зробити свічку, що "літає": дивіться відео

Після цього у форму можна наливати воду та додавати свічки. Важливо, щоб вони були невеликими та не надто тяжкими. Тоді ефект "польоту" буде дуже помітним, а такий декор виглядатиме стильно та чарівно.