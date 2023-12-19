Святковий манікюр – необхідний атрибут новорічного настрою будь-якої жінки. Зірки також поділились своїм вибором у соцмережах.

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Дженіфер Лопес

На різдвяному манікюрі не обов’язково мають бути зображені сніговики чи олені, щоб він натякав на святковий сезон. Амаль Клуні, Дженніфер Лопес, Селена Гомес наразі обирають глянцеві червоні, сніжно-білі, блискучі покриття та металеві акценти.

Бронзове покриття з ефектом інею – традиційно для Джей Ло його створив її давній майстер манікюру Том Бачік.

Манікюр Дженіфер Лопес: дивіться фото

Дуа Ліпа

Вона обирає вічну класику – французький манікюр. Дуа Ліпа надала йому святкового настрою за допомогою приголомшливої ​​каблучки з діамантом.

Дуа Ліпа обрала свій дизайн: дивіться фото

Селена Гомес

Білі нігті зазвичай асоціюються з теплим періодом року, адже вони ідеально пасують до засмаги, однак Селена Гомес доводить, що з цього правила є винятки. Вона вирішила приміряти білий манікюр в грудні.

Селена Гомес та святковий манікюр: дивіться фото

Гейлі Бібер

Бордово-червоний – найпопулярніший колір нігтів цього сезону. саме його продемонструвала Гейлі Бібер.

Манікюр Гейлі Бібер: дивіться фото

Манікюр може бути різним, але головне, щоб він приносив радість та підіймав святковий настрій.