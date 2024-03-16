Дієта "довголіття": жінка схудла на 118 кілограмів і розповіла, як їй це вдалося

Тамара Кворлс – мешканка Нью-Йорка, яка за кілька років схудла на 118 кілограмів. Скинути таку велику вагу жінці вдалося завдяки спеціальному режиму харчування.

Зокрема, Тамара притримувалася так званої "дієти довголіття", яку розробив доктор з Університету Південної Каліфорнії Вальтер Лонго. Він 20 років працював над створенням режиму харчування, який не шкодить здоров'ю.

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Жінка схудла на 118 кілограмів

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Тамара розповіла, що мала дуже стресову роботу, негатив після неї вона полюбляла заїдати піцою, морозивом та різним фастфудом. У віці 58 років її вага досягла рекордних майже 190 кілограмів. Жінці ставало важко навіть ходити, тому її рідні вирішили надихнути її схуднути.



Тамара Кворлс до схуднення / Фото з мережі

Члени родини розумілися на здоровому харчуванні, тому почали навчати Тамару. Так, їй пояснили, що необхідно вживати більше рослинних жирів, овочів, фруктів та смузі, а також спробувати інтервальне голодування. "Дієта довголіття" полягає у тому, що кожного місяця протягом 5 днів необхідно наїдати по 900 калорій виключно рослинної їжі. При цьому баланс білків, вуглеводів та жирів повинен зберігатися.

Протягом перших місяців Тамара побачила результат – її вага зменшилася на 45 кілограмів. Тоді жінка долучилася до спільноти й продовжувала збалансовано харчуватися.

Я навчилася відкладати якомога більше їжі на вечерю. Тоді я добре наїдалася і лягала спати трохи раніше. Я була більш втомленою, ніж зазвичай, але я зрозуміла, що мій організм перезавантажується,

– поділилася жінка.



Тамара Кворлс після схуднення на 118 кілограмів / Фото з мережі

Так, за кілька років їй вдалося скинути 118 кілограмів й нині вона продовжує слідкувати за своїм харчуванням.