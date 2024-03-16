В частности, Тамара придерживалась так называемой "диеты долголетия", которую разработал доктор из Университета Южной Калифорнии Вальтер Лонго. Он 20 лет работал над созданием режима питания, который не вредит здоровью.

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Женщина похудела на 118 килограммов

Обратите внимание! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для предоставления медицинских заключений или рекомендаций по применению диеты. Если вам нужны такие рекомендации – обратитесь к врачу.

Тамара рассказала, что имела очень стрессовую работу, негатив после нее она любила заедать пиццей, мороженым и различным фастфудом. В возрасте 58 лет ее вес достиг рекордных почти 190 килограммов. Женщине становилось трудно даже ходить, поэтому ее родные решили вдохновить ее похудеть.



Тамара Кворлс до похудения / Фото из сети

Члены семьи разбирались в здоровом питании, поэтому начали обучать Тамару. Так, ей объяснили, что необходимо употреблять больше растительных жиров, овощей, фруктов и смузи, а также попробовать интервальное голодание. "Диета долголетия" заключается в том, что каждый месяц в течение 5 дней необходимо наедать по 900 калорий исключительно растительной пищи. При этом баланс белков, углеводов и жиров должен сохраняться.

В течение первых месяцев Тамара увидела результат – ее вес уменьшился на 45 килограммов. Тогда женщина присоединилась к сообществу и продолжала сбалансировано питаться.

Я научилась откладывать как можно больше еды на ужин. Тогда я хорошо наедалась и ложилась спать немного раньше. Я была более уставшей, чем обычно, но я поняла, что мой организм перезагружается,

– поделилась женщина.



Тамара Кворлс после похудения на 118 килограммов / Фото из сети

Так, за несколько лет ей удалось сбросить 118 килограммов и сейчас она продолжает следить за своим питанием.