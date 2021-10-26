Чому правильна температура настільки важлива? У вина дуже складна хімічна структура: тут і спирти, і кислоти, і феноли, і ще багато-багато різних органічних сполук зі складними назвами. При недоречних температурах ці сполуки починають випаровуватися. Відповідно, аромат і смак вина починає змінюватися. Зазвичай не в кращий бік. Отож, правильна температура дозволяє якнайкраще розкрити потенціал вина!

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Основний принцип тут такий: чим нижча температура – тим сильніше відчувається кислотність, чим вища – тим більше ми відчуваємо алкоголь. Які вина "полюбляють" холод, а які – тепло? Йдемо розбиратися!

Ігристі вина

Ігристе вино варто подавати за порівняно низьких температур: тоді воно буде свіжим та неповторним. Якщо в ігристому багато залишкового цукру – його теж потрібно добре охолодити. Тоді воно не відчуватиметься надто солодким.

Ігристі вина подають при досить низьких температурах / Фото Unsplash

Ламбруско, базова Шампань, Просеко, Кава – 7-8°C.

Вінтажне шампанське, зрілі ігристі вина (10-15 років витримки й більше) – 10-11°C.

Білі вина

Якщо хочемо відчути більше яскравих та свіжих ноток – охолоджуємо більше. Але це не стосується усіх білих вин. Якщо воно щільне та витримане в дубі – можна подавати в тепліших температурах. Таке вино не так швидко втрачатиме свій аромат.

Білі вина подають за різних температур / Фото Unsplash

Совіньйон Блан, Рислінг, Гаві – 10-11°C.

Шенен Блан, Шардоне, Віоньє – 12-14°C.

Червоні вина

Часто кажуть, що червоні вина можна подавати за кімнатної температури. Це майже правильно. Сучасна кімнатна температура у 22-24°C взагалі не годиться для червоного вина. Але в давнину вона була близька до норми. Щоб уникнути спиртового аромату, потрібно орієнтуватися на 16-18°C. Але знову-таки тут є свої нюанси.

Піно Нуар, Гренаш, Гаме – 15-16°C.

Темпранільйо, Санджовезе, Шираз, Мальбек – 16-17°C.

Неббіоло, Каберне Совіньйон, Мерло – 18-19°C.

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Не забувайте: якщо ви не можете точно виміряти температуру вина, то завжди його краще трішки перехолодити, ніж перегріти!