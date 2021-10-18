Жінка переконана, що вона права. Адже їй дійсно потрібні гроші, а в племінника й так дуже забезпечені батьки. Зрозуміло, що він не згоден поділитися грішми, і тепер між ними неприємний скандал. Тітка пояснила, чому їй так потрібен цей виграш.

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В мене був дійсно тяжкий рік, мене звільнили з роботи, і в мене немає можливостей працевлаштуватися. Я маю дім і змогла нашкребти гроші, щоб заплатити податок на нерухомість і страховку. Попри це, я кожного дня їм рамен, – розповіла жінка.

Племінник отримає величезну кількість грошей

Тітка дуже любить свого племінника, тому переживала, що не має змоги купити йому цікавий подарунок на день народження. Але вона знайшла вихід – кілька лотерейних білетів. Фантастично, але один з них "приніс" хлопцю 50 доларів, інший – шалені гроші.

Племінник виграв величеньку суму / Фото Unsplash

Жінка не написала, скільки саме виграв її племінник. За її словами, це гроші, які здатні змінити життя – до 100 тисяч доларів. Вона просила в сестри віддати більшу частину грошей, але її не зрозуміли.

Я сказала, що було б добре, якби племінник дав мені хоча б ¾ виграшу. Вона спитала, чи справді я це в неї прошу… І повісила трубку. Я написала племіннику, але, гадаю, він мене заблокував, – стверджує жінка.

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Користувачі Reddit все ж таки не зрозуміли, чому жінка вимагає повернути ці гроші. Ось кілька популярних коментарів: