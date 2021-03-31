Точна копія: дівчина стала популярною через свою схожість із Анджеліною Джолі – фото

Іспанська блогерка Ліна Сендс дивує фанатів унікальною схожістю на Анджеліну Джолі. Неймовірно, але вона дійсно виглядає як сестра популярної актриси.

Дівчина веде свій блог у тіктоці та інстаграмі, де публікує фотографії та відеоролики про власне життя. Однак підписники Ліни здебільшого реагують на зовсім іншу річ. Їх шокує, що дуже дівчина є справжнім двійником Анджеліни Джолі.

Цікаво 15 випадків, коли люди неймовірно змінювалися з роками: цікаві фото

Подивіться на ці риси обличчя та макіяж. Спершу важко повірити, що перед вами не відома актриса, а іспанська блогерка.

Ліна хоче максимально реалізувати свою схожість із Анджеліною Джолі. Вона працює над своєю акторською і модельною кар’єрою та сподівається, що одного разу їй вдасться досягти такого ж успіху.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Багато людей після перегляду фото і відео блогерки не можуть повірити, що це не Аджеліна. Ось кілька коментарів, під її останніми відео:

Круто, я спочатку подумала, що це сама Анджеліна Джолі. Неймовірна схожість!

Я думала, що це мені одній здається, що це Анджеліна Джолі.

Здається, це її сестра.

Фанати дівчини з нетерпінням чекають, коли її сторінку побачить Бред Пітт. Вони дуже хотіли б подивитися на його реакцію.