Щоб уникнути незручних ситуації у розмові під час першого знайомства, Life 24 зібрав теми-табу, які не слід зачіпати, якщо хочете, щоб це побачення не стало останнім.

До теми Незручного мовчання не буде: цікаві теми для розмов на першому побаченні

Колишні стосунки

Звичайно, хочеться дізнатися, якими були й чому завершились попередні стосунки вашого партнера, однак краще утриматися від детального обговорення цієї теми.

Якщо згадувати своїх колишніх занадто часто, це створить враження, що ви ще не відійшли від тих стосунків. Подібні розмови багато в чому погіршують ситуацію, виглядають недоречно та не дають сконцентруватись на ваших нових взаєминах.

Чутливі теми

Політика, релігія, інтимні стосунки – усе це дуже цікаві, але недоречні теми для першого побачення. Питання з цих сфер часто є надто особистими та чутливими, тож тут легко може виникнути суперечка чи непорозуміння.

Краще дуже обережно торкатися цих тем та бажано не робити цього на першому побаченні, коли ви ще погано знаєте світогляд людини загалом і можете ненароком її образити. Особливо важливо уникати теми інтимних стосунків, адже після такого недоречного обговорення навряд буде шанс на друге побачення.

Гроші

Ще одна доволі особиста тема, з якої не варто починати знайомство. Це може створити відчуття, що гроші – єдине, чим вас може зацікавити потенційний партнер.

Виняткова ситуація, коли обговорення фінансів торкнутися буде не зайвим, – це оплата рахунку у закладі, який ви можете розділити.

Перше побачення потрібне для знайомства / Фото Freepik

Суцільний негатив

Перше побачення – це не сеанс у психолога, тож не варто виливати співрозмовнику душу і жалітися на нещасливе дитинство, погані стосунки з друзями чи близькими, не надто гарні умови праці чи голосних сусідів.

Занадто велика кількість негативу у діалозі не спонукатиме продовжувати з вами знайомство на наступному побаченні та, ймовірно, покаже вас як людину, яка любить жалітися і не надто вміє долати труднощі.

Лише власна персона

Розмова на першому побаченні має передбачати діалог та взаємний інтерес, а не розповідь однієї людини про власне життя, свої чесноти й досягнення.

Не варто займати весь час та простір собою. Знайомство з іншою людиною – ось що таке перше побачення, тож ставте питання та цікавтеся особистістю партнера також.

Майбутні плани

Плани на майбутнє та мрії – гарна тема для діалогу, якщо не йдеться одразу про ваше спільне майбутнє. Не відлякуйте людину розмовами про шлюб та дітей, яких ви б хотіли мати з нею.

Мета першого побачення – дізнатися, чи загалом вам цікава людина, чи є у вас до неї симпатія та бажання продовжити знайомство, а не планування придбання спільного житла та домашніх улюбленців.

Якщо ваші стосунки продовжаться, для усіх цих тем та планів ще буде доречний час та місце.