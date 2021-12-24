Одна дівчина пішла на фатальні дії і змушує свого хлопця бути на зв'язку весь день. Вона стверджує, що довіряє йому, а от іншим жінкам – ні.

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Ревнива жінка змушує хлопця доводити вірність

Нела розповіла у своєму тіктоці, що вона недовіряє іншим жінкам, тому змушує свого хлопця протягом усього робочого дня бути на зв'язку. Вона постійно з ним спілкується з відео через Facetime. Хлопець щодня працює на заводі 12 годин і змушений паралельно говорити з дівчиною.

Мій хлопець повинен зустрічатися зі мною у Facetime протягом усієї 12-годинної зміни. Не тому, що я йому не довіряю, а тому, що не довіряю жінкам,

– сказала дівчина.

Ревнива дівчина постійно контролює хлопця / Скриншот з відео

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Користувачі були вражені такою поведінкою Нели і залишили негативні коментарі під відео: