Тотальний контроль: дівчина змушує хлопця бути на зв'язку весь день

Ревниві партнери часто змушують йти на шалені вчинки, аби довести свою вірність.

Одна дівчина пішла на рішучі кроки та змушує свого хлопця бути на зв'язку весь день. Вона стверджує, що довіряє йому, а от іншим жінкам – ні.

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Ревнива жінка змушує хлопця доводити вірність

Нела розповіла у своєму тіктоці, що вона не довіряє іншим жінкам, тому змушує свого хлопця протягом усього робочого дня бути на зв'язку. Вона постійно з ним спілкується з відео через Facetime. Хлопець щодня працює на заводі 12 годин і змушений паралельно говорити з дівчиною.

Мій хлопець повинен зустрічатися зі мною у Facetime протягом усієї 12-годинної зміни. Не тому, що я йому не довіряю, а тому, що не довіряю жінкам,

– сказала дівчина.



Ревнива дівчина постійно контролює хлопця / Скриншот з відео

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Користувачі були вражені такою поведінкою Нелі та залишили негативні коментарі під відео: