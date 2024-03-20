Деякі дизайни популярні й зараз: як протягом 100 років змінювалися тренди у манікюрі

Люди завжди стежать за тенденціями, й манікюр у цьому не є винятком. Адже він доповнює образ та може додати своєї родзинки.

Як і 100 років тому, нині тренди задають відомі люди – актори, моделі та блогери. Втім, деякі дизайни настільки подобаються жінкам, що навіть через 50 років вони не втрачають своєї популярності.

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Як змінювалися тренди у манікюрі протягом 100 років

1930-і роки

У цей період стають популярними червоні нігті з прозорою "лункою" (частина нігтя лунула). Такий дизайн з'явився ще у 1920-х роках, однак набув широкої популярності у 1930-х роках – його популяризувала голлівудська акторка Джоан Кроуфорд. Так, "лунку" біля нігтя залишали прозорою, а всю іншу частину зафарбовували червоним.

1940-і роки

Голлівудські зірки з'являлися у фільмах з яскраво-червоними нігтями, тож такий відтінок був і далі актуальним. Окрім того, з початком Другої світової війни манікюрні компанії навіть почали рекламувати червоні нігті мигдалеподібної форми на підтримку жінок у збройних силах.



Червоні нігті були популярними десятки років / Фото Freepik

1950-і роки

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

У 1954 році у nail-індустрії відбулася справжня революція. Так, стоматолог Фред Слек створив перший штучний ніготь, використовуючи стоматологічний акрил. Річ у тім, що під час роботи він пошкодив ніготь і треба було негайно знайти рішення, чим обробити ніготь, щоб він знову був цілим. Стоматолог не вигадав нічого кращого, ніж скористатися матеріалом, який використовували для пломб. Він зачистив ніготь, покрив його акрилом, відполірував, і яким було його здивування, коли палець перестав боліти. З часом ніготь почав відростати, а Фред Слек разом з братом Томом створив бренд під назвою Patti Nails, а акрил почали використовувати у манікюрі.

1960-і роки

1960-і стали періодом, коли жінки почали відмовлятися від яскравих червоних відтінків. Натомість обирали пастельні кольори або відтінки у стилі поп-арт. Тоді трендовими вважалися ніжно-рожеві, коралові, помаранчеві, блакитні та м'ятно-зелені відтінки.

1970-і роки

У 1970-х роках почалася епоха диско, яка впливала й на манікюр. Так, жінки всього світу робили довгі овальні нігті, які покривали матовим лаком.

У 1975 році з'явився французький манікюр, який не втрачає своєї актуальності й нині. Автором такого дизайну був засновник та гендиректор Orly International Джефф Пінк. До слова, він також популяризував квадратну форму нігтів.



Класичний французький манікюр з'явився у 1975 році / Фото Freepik

1980-і роки

У цей період найпопулярнішими стали неонові кольори нігтів і незвичайні принти на коротких та довгих квадратних нігтях. Також набирають популярності дуже довгі та яскраві нігті з різним дизайном. Створила такий тренд переможниця Олімпійських ігор Флоренс Гріффіт-Джойнер.

1990-і роки

Після того, як з'явилася гранж-музика, популярними стають темні відтінки нігтів. Водночас процвітали хіп-хоп і R&B, тому трендовими були довгі нарощені нігті, які прикрашали різними малюнками, пірсингами та стразами. Тренди створювали Міссі Елліотт і Джанет Джексон.

Як змінювалися тренди у манікюрі: дивіться відео

2000-і роки

У 2008 році з'явилася спеціальна термостійка плівка Minx, якою покривали нігті. Це були спеціальні глянцеві та матові наклейки з найрізноманітнішим дизайном – від мінімалізму до найсміливіших принтів. Таке покриття було дуже стійким і не відколювалося. З такими нігтями свого часу ходили Бейонсе, Вікторія Бекхем, Блейк Лайвлі та інші.

2010-і роки

Французький манікюр знову став популярним. Щоправда, його модернізували аерографами. Френч-омбре, або як його ще називали Baby Boomer, став початком нової тенденції на градієнтний манікюр. Згодом став популярним омбре з поєднанням найрізноманітніших кольорів.



Манікюр зі слайдерами був популярним у 2000-і роки / Фото з відкритих джерел

2020-і роки

Реперка Карді Бі у 2020 роках надихали тисячі дівчат. Всі прагнули повторити її довгі нігті, прикрашені кількома десятками стразів. Водночас стали популярними нейтральні та пастельні відтінки. Дизайни з геометричними візерунками, абстракціями та різними малюнками стають популярними.

Нині тенденції у манікюрі постійно змінюються – якісь кольори відходять й чекатимуть кращих часів, а деякі принти, до прикладу, анімалістичний, знову стають популярними. Разом з тим, кожна людина не зобов'язана слідувати трендам, а може робити той дизайн, який забажає.