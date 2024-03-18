За стилем королівських сімей стежать мільйони людей у всьому світі, тож не дивно, що манікюром Меган Маркл або принцеси Діани надихаються жінки. Й хоча найчастіше можна побачити консервативні відтінки, однак нерідко королівські особи порушували протокол.

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Нейтральний та нюдовий – манікюр за протоколом

Короткі нігті з прозорим лаком чи нюдовими й нейтральними відтінками – манікюр, якого вимагає королівський протокол. З таким дизайном принцеса Кейт Міддлтон, герцогиня Меган Маркл, принцеса Діана та інші найчастіше з'являлися на публіці.

Так, нюдові відтінки найчастіше обирає Кейт Міддлтон. Вона майже ніколи не порушує королівський протокол і завжди обирає нейтральний відтінок.

Кейт Міддлтон з консервативним манікюром: дивіться фото

Герцогиня Сассекська Меган раніше обожнювала темні відтінки та яскравий манікюр. Однак вона змушена була дотримуватися протоколу, тому також часто обирає пастельний манікюр.

Меган Маркл з пастельним манікюром: дивіться фото

До слова, королева Єлизавета II й сама обожнювала такий манікюр. Кажуть, що вона понад 30 років наносила лише один відтінок лаку на нігті – блідо-рожевий від Essie. Цей відтінок називався Ballet Slippers, що у перекладі означав "балетні туфельки".

Французький манікюр

Хоча класичний французький манікюр не такий яскравий, однак королівських осіб дуже рідко можна побачити з таким дизайном. Особливо полюбляла френч принцеса Діана. "Королева людських сердець" часто з'являлася з таким манікюром на офіційних заходах.

Принцеса Діана з французьким манікюром: дивіться фото

Яскраво-червоні нігті

Яскраві нігті є грубим порушенням протоколу, адже королівським особам заборонено робити манікюр у певних відтінках. Так, яскраво-червоні нігті вважалися "вульгарними", тому такий колір майже неможливо було побачити.

Однак принцеса Діана зруйнувала цей стереотип. Вона часто порушувала королівський протокол і обирала червоний лак для нігтів. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що червоні нігті додають їй впевненості. Можливо, саме тому принцеса Діана обрала яскраво-червоний лак для нігтів, коли з'явилася у "сукні помсти" на вечері Vanity Fair, щоб втерти носа своєму невірному чоловіку.

Принцеса Діана з яскраво-червоним манікюром: дивіться фото

Якось з яскраво-червоним манікюром помітили й консервативну Кейт Міддлтон. Й хоча принцеса майже ніколи не порушує протокол, однак у 2023 році вона з'явилася на Великодній службі з червоними нігтями.

Кейт Міддлтон з червоним манікюром: дивіться фото

Темний манікюр

З темним манікюром з королівської сім'ї можна побачити лише Меган Маркл та Зару Тіндолл. Так, герцогиня Сассекська часто з'являється на публіці з темними відтінками сливового та фіолетового кольорів.

Герцогиня Сассекська зі сливовим відтінком на нігтях: дивіться фото

Втім, такий дизайн Меган Маркл обирає дуже рідко. Частіше її можна побачити з нюдовим манікюром.