Люблять такий дизайн навіть знаменитості. Так, для весни 2024 року популярна американська модель та блогерка Кайлі Дженнер обрала саме цей відтінок. Як виглядає її манікюр, розповідаємо далі.

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Ніжний весняний манікюр від Кайлі Дженнер

Нещодавно американська інфлюенсерка, яка також має власний косметичний бренд, представила свій новий парфум "Cosmic". Кайлі Дженнер стала обличчям рекламної кампанії, а на фотографіях з'явилась з ідеальним покриттям нігтів у рожевих відтінках.

Знаменитість обрала для свого манікюру пастельний тон рожевого, який ледь помітний на нігтях. Вона також відмовилась від різноманітних дизайнів, надаючи перевагу нюдовим нігтям без зайвих деталей.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Весняний манікюр Кайлі Дженнер: дивіться фото

У результаті манікюр Кайлі Дженнер був майже прозорим та виглядав максимально ніжним, але водночас виявився стильним та вишуканим.

Свій образ на знімках модель доповнила білим одягом та великими срібними кільцями на пальцях.

Додамо, що ще одна американська модель Гейлі Бібер цього сезону стала амбасадоркою іншого трендового дизайну та нещодавно продемонструвала на своїх нігтях "голий френч".