Любят такой дизайн даже знаменитости. Так, для весны 2024 года популярная американская модель и блогер Кайли Дженнер выбрала именно этот оттенок. Как выглядит ее маникюр, рассказываем далее.

Также интересно Удачно подчеркнут форму: 5 идей дизайнов для миндалевидных ногтей

Нежный весенний маникюр от Кайли Дженнер

Недавно американская инфлюенсерка, которая также имеет собственный косметический бренд, представила свой новый парфюм "Cosmic". Кайли Дженнер стала лицом рекламной кампании, а на фотографиях появилась с идеальным покрытием ногтей в розовых оттенках.

Знаменитость выбрала для своего маникюра пастельный тон розового, который едва заметен на ногтях. Она также отказалась от различных дизайнов, отдавая предпочтение нюдовым ногтям без лишних деталей.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Весенний маникюр Кайли Дженнер: смотрите фото

В результате маникюр Кайли Дженнер был почти прозрачным и выглядел максимально нежным, но в то же время оказался стильным и изысканным.

Свой образ на снимках модель дополнила белой одеждой и большими серебряными кольцами на пальцах.

Добавим, что еще одна американская модель Хейли Бибер в этом сезоне стала амбассадором другого трендового дизайна и недавно продемонстрировала на своих ногтях "голый френч".