Как сделать маникюр миндалевидных ногтей максимально точным и стильным, а также подчеркнуть эту изысканную форму, рассказываем далее.

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Классический нюд

В удлиненной форме миндаля есть что-то такое, что даже самый простой маникюр сделает такие ногти стильными. Нюдовые оттенки выглядят действительно шикарно в сочетании с классической формой ногтей.

Как выглядит такой маникюр: смотрите фото

Градиент блеска

Это идеальный вариант веселого, но одновременно сдержанного маникюра. Чтобы воссоздать такой дизайн, стоит сделать нюдовую базу, а затем добавить блестящий лак на кончики ногтей, сосредоточив продукт вдоль края.

Как выглядит такой маникюр: смотрите фото

Капля розового

Если минималистичный маникюр – это ваша любовь, то такой дизайн точно стоит попробовать. Изогнутая линия добавляет красивого контраста и яркости, а крючкообразный конец прекрасно дополняет миндалевидную форму ногтей.

Как выглядит такой маникюр: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Хром

Ни для кого не секрет, что хромированные ногти сейчас переживают свое второе рождение. Вы можете выбрать любой цвет на свой вкус, но особенно стильно в этом сезоне будет смотреться бледно-розовый с тонким серебристым эффектом.

Как выглядит такой маникюр: смотрите фото

Фарфор

На сложные детали этих великолепных ногтей в китайском стиле можно смотреть часами. И сколько бы времени не прошло, менее эффектными они не перестают быть.

Как выглядит такой маникюр: смотрите фото

К тому же этот маникюр идеально подойдет для весеннего сезона и не оставит ваши миндалевидные ногти без внимания.