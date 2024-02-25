Какие дизайны ногтей будут особенно актуальными этой весной и какой маникюр точно стоит попробовать, рассказываем далее.

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Классические нюдовые ногти

По словам знаменитой мастера маникюра Джины Эдвардс, классические квадратные или миндалевидные дизайны снова в тренде. Что касается длины, то в этом сезоне наиболее актуальными являются короткие ногти.

Количество сверхдлинных и драматических ногтей уменьшается, все больше популярным становится маникюр средней длины или даже короткой в классическом миндальном стиле,

– добавляет нейл-мастер Джули Кандалек.

Как выглядит такой маникюр: смотрите фото

Синий, оранжевый и персиковый маникюр оранжевый и персиковый маникюр

Синий, оранжевый и персиковый – главные цвета нынешнего весеннего маникюра. По словам экспертов, они не только невероятно универсальны и дополняют любой оттенок кожи, но и придадут молодости и энергии любому образу.

Как эти цвета будут смотреться на ногтях: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Феминные детали в дизайне

Этой весной все еще очень актуальна гиперженственность.

Такие вещи, как розовый цвет, пастельные оттенки и кружево, раньше считались слишком девчачьими. Но сейчас происходит смена власти. Это версия женской силы 2024 года. В маникюре это может проявляться как исключительно розовые ногти или нарисованные бантики, или жемчуг, – объясняет мастер маникюра Салли Хансен Сигурни Нуньес.

Как выглядит этот тренд: смотрите фото

Оригинальный френч

Нет ничего более постоянного в трендах, чем французский маникюр. Однако, если классический вариант надоел, его можно сделать более оригинальным.

Кончик ногтя можно сделать более интересным. Например, можно использовать животный принт или добавить текстуры,

– советует эксперт в сфере ногтей Альма Тобиас.

Как сделать френч интересным: смотрите фото

3D-дизайн и украшения для ногтей

По словам знаменитой нейл-мастера Эль Герштейн, если вы искали идеальную возможность использовать украшения для ногтей и создать 3D-дизайн, весна будет лучшим временем для этого.

Как выглядит такой дизайн: смотрите фото

Независимо от того, это шипы, стразы или трехмерные завитки, подобные объемные элементы могут быть хорошим дополнением к весеннему маникюру.