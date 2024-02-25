Які дизайни нігтів будуть особливо актуальними цієї весни та який манікюр точно варто спробувати, розповідаємо далі.

До теми Оригінальна класика: як зробити червоний манікюр небанальним

Класичні нюдові нігті

За словами знаменитої майстрині манікюру Джини Едвардс, класичні квадратні або мигдалеподібні дизайни знову у тренді. Що стосується довжини, то цього сезону найбільш актуальними є короткі нігті.

Кількість наддовгих і драматичних нігтів зменшується, все більше популярним стає манікюр середньої довжини або навіть короткої в класичному мигдальному стилі,

– додає нейл-майсте Джулі Кандалек.

Як виглядає такий манікюр: дивіться фото

Синій, помаранчевий і персиковий манікюр

Синій, помаранчевий і персиковий – головні кольори цьогорічного весняного манікюру. За словами експертів, вони не тільки неймовірно універсальні та доповнюють будь-який відтінок шкіри, але й додадуть молодості та енергії будь-якому образу.

Як ці кольори виглядатимуть на нігтях: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Фемінні деталі у дизайні

Цієї весни все ще дуже актуальна гіпержіночність.

Такі речі, як рожевий колір, пастельні відтінки та мереживо, раніше вважалися надто дівчачими. Але зараз відбувається зміна влади. Це версія жіночої сили 2024 року. У манікюрі це може проявлятися як винятково рожеві нігті або намальовані бантики чи перли, – пояснює майстриня манікюру Саллі Хансен Сігурні Нуньєс.

Як виглядає цей тренд: дивіться фото

Оригінальний френч

Немає нічого більш постійного у трендах, ніж французький манікюр. Однак, якщо класичний варіант набрид, його можна зробити більш оригінальним.

Кінчик нігтя можна зробити цікавішим. Наприклад, можна використати тваринний принт чи додати текстури,

– радить експертка у сфері нігтів Альма Тобіас.

Як зробити френч цікавішим: дивіться фото

3D-дизайн і прикраси для нігтів

За словами знаменитої нейл-майстра Ель Герштейн, якщо ви шукали ідеальну можливість використати прикраси для нігтів і створити 3D-дизайн, весна буде найкращим часом для цього.

Як виглядає такий дизайн: дивіться фото

Незалежно від того, чи це шипи, стрази або тривимірні завитки, подібні об'ємні елементи можуть бути гарним доповненням до весняного манікюру.