Сезон босоніжок вже починається: 6 розкішних дизайнів педикюру

Весна вже у самому розквіті, відкривається сезон босоніжок, а тому настав час для педикюру. Здавалося б, це проста деталь, втім, він додає стилю та елегантності образу.

У педикюрі, як і в манікюрі, також існують власні тренди. Зірковий майстер Міллі Мейсон розповіла, який педикюр буде у тренді цього року.

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Класичний френч

Класичний френч актуальний не лише для манікюру, а й педикюру. Мейсон стверджує, що трендові образи гармонійно поєднуватимуться з таким педикюром.

Цього сезону я бачу, що все повертається до поєднання манікюру та педикюру з пастельними кольорами або нейтральним френчем. З модними образами він буде мати надзвичайно мінімалістичний вигляд, що пасуватиме й до яскравих відтінків,

– говорить Мейсон.

Класичний французький педикюр: дивіться фото

Зелена матча

Педикюр у відтінку зеленої матчі також буде трендом цього року. Мейсон додала, що кольори матчі й фісташки будуть мати стильний вигляд у педикюрі. Окрім того, додаватимуть стилю й створять весняний настрій під час сезону босоніжок.

Трендовий педикюр у відтінку зеленої матчі: дивіться фото

Нюдовий рожевий

Ніжно-рожевий відтінок пасує до будь-якого відтінку шкіри та поєднується з різними стилями гардероба. Окрім того, на такому педикюрі майже непомітні подряпини чи сколи.

Якщо вам не подобається яскравий колір, прозорий рожевий з перламутрово-хромованим покриттям, виглядатиме надзвичайно свіжо та шикарно,

– наголосила Мейсон.

Рожевий педикюр: дивіться фото

Чорний педикюр

Неочікувано, однак чорний педикюр має витончений та шикарний вигляд. За словами Мейсон, такий колір – чудовий вибір, якщо гардероб однотонний, але він також пасуватиме й до всього іншого.

Чорний педикюр: дивіться фото

Білий педикюр

Ще один відтінок, який буде трендовим цього року – білий. Таке покриття створює ефект відполірованих нігтів і має стильний вигляд.

Білий педикюр: дивіться фото

Бордовий педикюр

Бордовий педикюр не втрачає своєї актуальності вже протягом багатьох років. Хоча цей відтінок має осінньо-зимовий настрій, однак на ногах його можна носити у будь-яку пору року.

Бордовий педикюр: дивіться фото

Загалом, педикюр – деталь, про яку часто забувають, однак він підкреслює образ та дозволяє мати вишуканий вигляд. Окрім того, з такою кількістю кольорів та тенденцій кожна жінка знайде дизайн саме для себе.