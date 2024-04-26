Так сталося і з одним дизайном нігтів, яким дівчина поділилась у соцмережах. Її манікюр навіть отримав назву "проклятого". Як виглядають незвичні нігті й чому вони збурили коментарі, розповідаємо далі.

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Що таке "проклятий" манікюр

Користувачка форуму Reddit опублікувала фотографію свого манікюру. Однак дизайн її нігтів викликав не компліменти, як це часто буває, а обурення. Нігті жінки навіть назвали "проклятими" та почали порівнювати із зубами, оскільки вони виконані у формі гострих трикутників.

Коментатори попередили жінку, щоб вона не проводила ні по чому нігтями, адже вона може зачепитися за все підряд.

Як виглядає "проклятий" манікюр: дивіться фото

Люди також почали писати, що з таким манікюром дуже страшно лягати спати, адже нігтями, які опубліковано на знімку, можна зачепитися і травмувати себе.

У мене раптом спина почала свербіти,

– пожартував один із користувачів платформи.

При цьому інший коментатор зазначив, що чесати себе таким манікюром не найкраща ідея, адже можна перестаратися і знову-таки отримати травму. Зокрема йдеться про ділянку очей.

Попри загальне несхвалення такого дизайну, знайшлося все ж кілька людей, які оцінили манікюр. Один з користувачів похвалив дівчину, сказавши, що її вибір кращий за надзвичайно довгі нігті, які зараз є модними.