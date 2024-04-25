Ешлі вже перенесла десятки хірургічних втручань, але зупинятися не збирається. Модель хоче ще більші груди, а також меншу талію.

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Барбі у реальному житті

Ешлі Кімберлі вперше зробила пластичну операцію у 18 років. Дівчині не подобалася її зовнішність, тому вона хотіла її змінити. Ешлі мріяла бути схожою на Барбі, а також зачаровувалася зіркою "Рятівників Малібу" Памелою Андерсон. І першою її операцією було збільшення грудей, адже природний розмір не влаштовував дівчину.



Який вигляд мала Ешлі до пластичних операцій / Фото @ashleykimkhloebackup

Зараз Ешлі 28 років і за цей час вона зробила десятки операцій: три операції зі збільшення грудей, дві ринопластики, підтяжку брів, бразильську підтяжку сідниць, постійні процедури ботоксу, а також зробила операцію на очах, щоб отримати ляльковий погляд.

Модель зізнається, що зупинятися на цьому не збирається і планує нові хірургічні втручання. Так, Ешлі хоче видалити ребра, щоб отримати тоншу талію, а також вкотре планує збільшити груди.

Багато людей вважає, що я перебільшила. Однак для інших я також є прикладом жінки, яку варто обожнювати. Я хочу постійно почуватися собою, тому роблю те, що мені хочеться. У тому числі – постійне бажання змінити свою зовнішність,

– заявила Ешлі.

Модель зробила десятки операцій, щоб стати схожою на Барбі: дивіться фото

Єдине, про що шкодує модель, – це присвячувати час чоловікам, які цього не заслуговували. Ешлі пояснила, що багато хлопців прагнули зустрічатися з нею лише через її лялькову зовнішність, однак справжнє кохання дівчина ще не зустріла.

Модель описує свого "ідеального чоловіка", як добру, хорошу та щиру людину. Вона також додає, що її оцінюють лише за зовнішнім виглядом, а насправді вона має золоте серце, яке може віддати багато любові. Окрім того, дівчина також вивчає психологію в університеті й вкотре наголошує, що ніколи не можна оцінювати людину лише за обкладинкою.