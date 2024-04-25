Эшли уже перенесла десятки хирургических вмешательств, но останавливаться не собирается. Модель хочет еще большую грудь, а также меньшую талию.

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Барби в реальной жизни

Эшли Кимберли впервые сделала пластическую операцию в 18 лет. Девушке не нравилась ее внешность, поэтому она хотела ее изменить. Эшли мечтала быть похожей на Барби, а также очаровывалась звездой "Спасателей Малибу" Памелой Андерсон. И первой ее операцией было увеличение груди, ведь естественный размер не устраивал девушку.



Как выглядела Эшли до пластических операций / Фото @ashleykimkhloebackup

Сейчас Эшли 28 лет и за это время она сделала десятки операций: три операции по увеличению груди, две ринопластики, подтяжку бровей, бразильскую подтяжку ягодиц, постоянные процедуры ботокса, а также сделала операцию на глазах, чтобы получить кукольный взгляд.

Модель признается, что останавливаться на этом не собирается и планирует новые хирургические вмешательства. Так, Эшли хочет удалить ребра, чтобы получить более тонкую талию, а также в который раз планирует увеличить грудь.

Многие люди считают, что я преувеличила. Однако для других я также являюсь примером женщины, которую стоит обожать. Я хочу постоянно чувствовать себя собой, поэтому делаю то, что мне хочется. В том числе – постоянное желание изменить свою внешность,

– заявила Эшли.

Модель сделала десятки операций, чтобы стать похожей на Барби: смотрите фото

Единственное, о чем жалеет модель, – это посвящать время мужчинам, которые этого не заслуживали. Эшли объяснила, что многие парни стремились встречаться с ней только из-за ее кукольной внешности, однако настоящую любовь девушка еще не встретила.

Модель описывает своего "идеального мужчины", как хорошего, хорошего и искреннего человека. Она также добавляет, что ее оценивают только по внешнему виду, а на самом деле она имеет золотое сердце, которое может отдать много любви. Кроме того, девушка также изучает психологию в университете и еще раз подчеркивает, что никогда нельзя оценивать человека только по обложке.