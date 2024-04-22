Від чітких локонів до неймовірного об'єму: як протягом 100 років змінювалися тренди у зачісках

Тренди постійно змінюються, й те, що було популярним ще 10 років тому, нині вже може бути неактуальним. Говорячи ж про зачіски, то з плином часу вони кардинально змінювалися.

Якщо ще у період 1920 – 1950-х років тренди на зачіски були дуже схожими, то після – почали різко відрізнятися. Як змінювалися стилі на зачіски протягом 100 років – далі у матеріалі.

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Як змінювалася мода на зачіски протягом 100 років

Жінки у будь-який час намагалися йти в ногу з модою та трендами, тому завжди намагалися зробити трендові зачіски. Так, у 1920-х роках популярними стають гладкі короткі зачіски. Локони також мають своє місце в трендах, однак вони мали бути гладенькими й добре зафіксовані гелем. Найпопулярнішою стрижкою був боб, як в ікони стилю 1920-х років Луїзи Брукс.

У 1930-х роках мода змінюється й популярними стають голлівудські локони, як в ікон стилю Марлен Дітріх, Джин Харлоу і Керол Ломбард. Такі зачіски фіксувалися великою кількістю гелю чи воском. А ось вже за 10 років – у 1940-х роках тренд на зачіски, які фіксуються великою кількістю гелів, відходить, а натомість жінки створюють більш натуральні локони. Голлівудські легкі хвилі, як в ікони стилю та відомої акторки Вероніки Лейк, стають популярним, й чи не кожна жінка хотіла мати саме таку зачіску.

У 1950-х роках з'являються нові тренди й жінки намагаються отримати зачіски, як у Мерилін Монро й Одрі Гепберн. Водночас популярною стає коротка "італійська стрижка", яка нагадує піксі, але має довше і злегка скуйовджене волосся. Іконою у таких зачісках була юна Софі Лорен. У 1960-х роках популярною стає зібрана зачіска "вулик" з об'ємним начесаним волоссям.

Які зачіски були трендовими раніше: дивіться фото

У 1970-х роках починається епоха диско, тому найпопулярнішими стають об'ємні афрокучері. Стиль з об'ємними кучерями зберігається й у 1980-х роках, щоправда – його переосмисли. Локони стають більш текстурними, а обов'язковим аксесуаром стає стрічка для волосся.

У 1990-х роках на хвилі виникнення різних субкультур та стрімкого розвитку трендовими стають афрокоси. Особливо популярними вони були у США, де розвивалася сучасна R&B музика. У 2000-х роках жінки починають повертатися до об'ємних зачісок, тому напівзібране начесане волосся стало популярним. Окрім того, популярною стає юна Брітні Спірс, яка мала мільйони шанувальників у всьому світі. Тоді чи не кожна дівчина намагалася повторити її стиль.

У 2010-х роках найпопулярнішою зачіскою стає довге волосся з легкими локонами. Нині ж складно виділити якусь одну зачіску, яка була б трендовою для 2020-х років. Чи не щодня у світі з'являються нові зачіски, а тренди можуть змінюватися кожного сезону.

Як змінювалися тренди на зачіски протягом 100 років: дивіться відео

Блогерка показала свою варіацію трендових зачісок

Блогерка Жасмін Чізвелл має коротке волосся, тому вона вирішила продемонструвати, як змінювалися тренди на зачіски саме для такої довжини. У відео, яке триває всього 3 хвилини, блогерка показала зачіски різних епох.

100 років зачісок за 3 хвилини: дивіться відео

Звісно, жінки не ходили лише з такими зачісками, як на відео. Існували й інші можні стрижки та укладки. Тренди відрізнялися у різних культурах, країнах та континентах. Однак загальний розвиток людства, світові зірки та субкультури мали суттєвий вплив на моду, й зачіски – у тому ж числі.