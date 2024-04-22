Если еще в период 1920 – 1950-х годов тренды на прически были очень похожими, то после – начали резко отличаться. Как менялись стили на прически в течение 100 лет – далее в материале.

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Как менялась мода на прически в течение 100 лет

Женщины в любое время пытались идти в ногу с модой и трендами, поэтому всегда пытались сделать трендовые прически. Так, в 1920-х годах популярными становятся гладкие короткие прически. Локоны также имеют свое место в трендах, однако они должны быть гладкими и хорошо зафиксированы гелем. Самой популярной стрижкой был боб, как у иконы стиля 1920-х годов Луизы Брукс.

В 1930-х годах мода меняется и популярными становятся голливудские локоны, как у икон стиля Марлен Дитрих, Джин Харлоу и Кэрол Ломбард. Такие прически фиксировались большим количеством геля или воском. А вот уже через 10 лет – в 1940-х годах тренд на прически, которые фиксируются большим количеством гелей, отходит, а взамен женщины создают более натуральные локоны. Голливудские легкие волны, как у иконы стиля и известной актрисы Вероники Лейк, становятся популярным, и едва ли не каждая женщина хотела иметь именно такую прическу.

В 1950-х годах появляются новые тренды и женщины пытаются получить прически, как у Мэрилин Монро и Одри Хепберн. В то же время популярной становится короткая "итальянская стрижка", которая напоминает пикси, но имеет более длинные и слегка взъерошенные волосы. Иконой в таких прическах была юная Софи Лорен. В 1960-х годах популярной становится собранная прическа "улей" с объемными начесанными волосами.

Какие прически были трендовыми раньше: смотрите фото

В 1970-х годах начинается эпоха диско, поэтому самыми популярными становятся объемные афрокудри. Стиль с объемными кудрями сохраняется и в 1980-х годах, правда – его переосмыслили. Локоны становятся более текстурными, а обязательным аксессуаром становится лента для волос.

В 1990-х годах на волне возникновения различных субкультур и стремительного развития трендовыми становятся афрокосы. Особенно популярными они были в США, где развивалась современная R&B музыка. В 2000-х годах женщины начинают возвращаться к объемным прическам, поэтому полусобранные начесанные волосы стали популярными. Кроме того, популярной становится юная Бритни Спирс, которая имела миллионы поклонников во всем мире. Тогда едва ли не каждая девушка пыталась повторить ее стиль.

В 2010-х годах самой популярной прической становится длинные волосы с легкими локонами. Сейчас же сложно выделить какую-то одну прическу, которая была бы трендовой для 2020-х годов. Едва ли не ежедневно в мире появляются новые прически, а тренды могут меняться каждый сезон.

Как менялись тренды на прически в течение 100 лет: смотрите видео

Блогерша показала свою вариацию трендовых причесок

Блогер Жасмин Чизвелл имеет короткие волосы, поэтому она решила продемонстрировать, как менялись тренды на прически именно для такой длины. В видео, которое длится всего 3 минуты, блогерка показала прически разных эпох.

100 лет причесок за 3 минуты: смотрите видео

Конечно, женщины не ходили только с такими прическами, как на видео. Существовали и другие возможные стрижки и укладки. Тренды отличались в разных культурах, странах и континентах. Однако общее развитие человечества, мировые звезды и субкультуры имели существенное влияние на моду, и прически – в том числе.