Взимку, як і кожного сезону, хочеться виглядати стильно. Про те, які кольори для свого гардероба обрати, щоб бути у тренді цієї зими – читайте у тексті 24 Каналу.

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Червоний

Червоний не випадково опинився на першому місці, адже він фактично став головним кольором сезону. Дизайнери дуже полюбили його, а особливо — відтінок Cherry — глибокий та насичений.



В тренді насичений червоний / Pexels

Водночас червоний колір особливий, адже він є достатньо яскравим, аби виступати акцентом на тлі нейтральних відтінків, проте він також є й спокійним і звичним нашому оку, що робить його легким у стилізації.

Ми живемо у світі мінливих трендів та постійних змін. Однак є речі, що залишаються вічною класикою. Наприклад, комплекти білизни та аксесуари від Anabel Arto, які ніколи не втратять своєї актуальності.

Помаранчевий

Досить незвичний колір для зимового періоду — пори, коли ми звикли наповнювати свій гардероб темними, ненасиченими відтінками та відкладати подалі все яскраве. Однак дизайнери наполегливо радять змінювати старі правила.



Дівчина у помаранчевому костюмі / Pexels

Не всі готові одразу обирати одяг у такому яскравому кольорі, тому можна спочатку спробувати дозувати його. Наприклад, обрати сумочку чи інші аксесуари у цьому відтінку.

Жовтий

Цей колір також є одним із актуальних, проте водночас незвичним. Мовиться здебільшого про лимонні відтінки жовтого, проте деякі дизайнери демонстрували також насичені та теплі варіації.



Жовтий також можна носити взимку / Pexels

Жовтий колір добре поєднується з нейтральними відтінками та буде чудовим акцентом в образі.

Шоколадний

Це вже більш типовий колір для зимового періоду. Шоколадний лишається недооціненим багатьма модними експертами.

Шоколадний може бути як базовим відтінком на рівні з чорним, сірим і бежевим, адже є досить нейтральним і пасує чи не кожній людині. Окрім цього, він матиме чудовий вигляд у поєднанні з яскравими кольорами, наприклад одним зі згаданих вище.

Карамельний

На думку дизайнерів, він особливо вигідно виглядатиме у total look, а також на брючних костюмах і пальтах. Щодо матеріалу для карамельних виробів, то тут варто придивитися до шкіри.

Карамельний можна сміливо поєднувати з "близькими" до нього відтінками, зокрема, коричневими та оранжевими, або ж збалансувати його холодними кольорами.

Сірий

Сірий – це колір, без якого ми вже не уявляємо холодну пору. Він ідеально підходить для створення нейтральних образів на будь-який випадок.



Сірий – дуже універсальний / Pexels

Важливим плюсом сірого кольору є те, що він поєднується з абсолютно будь-яким відтінком.

Білий

Білий буде надзвичайно популярним цього сезону, адже Pantone додали до свого переліку наймодніших кольорів одразу декілька його відтінків, зокрема один з холодним та один з теплим підтоном.



Білий залишається в тренді / Pexels

Водночас білий легко поєднується з іншими відтінками. Мовиться і про яскраві, і про нейтральні.