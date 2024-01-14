Така зміна тренду означає перехід від крижаних попелястих тонів, які так довго були у моді, до затишніших та теплих відтінків. Що потрібно знати про нову популярну тенденцію, розповідаємо далі.
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Яким є трендове фарбування шоколадного відтінку
Довгий час у моді були попелясті, прохолодні та нейтральні тони. У 2024 році ж їм на заміну приходять більш теплі та яскраві відтінки, яким і є трендовий шоколадний колір.
Це насичений і красивий коричневий колір, який часто називають теплим коричневим. Зараз це дуже модний відтінок разом з іншими теплими тонами,
– пояснює колорист Лорік Рокфеллер.
Як виглядає трендовий колір: дивіться фото
Кому пасуватиме теплий шоколадний відтінок
Цей колір вважають універсальним для будь-якого тону обличчя, особливо якщо перукар може адаптувати відтінок під індивідуальні особливості.
Тепло присутнє у цьому натуральному кольорі, тому всі відтінки шкіри можуть вигідно виглядати з ним,
– пояснює колористка Швонне Перкінс.
Вона додає, що ті, чиїй шкірі теплі тони додають розовинки, можуть отримати трендовий колір, додавши лише трохи відтінку золота або меду.