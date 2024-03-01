Є простір для експериментів: стилістка назвала головні тенденції у зачісках на 2024 рік

З приходом весни може виникати бажання змінити щось у своїй зовнішності. І оновлення зачіски може стати гарним кроком.

Стилістка по волоссю Руслана Шетюк розповіла про головні тенденції у зачісках, на які варто звернути увагу у 2024 році. Яку стрижку спробувати, розповідає Life 24.

До теми Зірки обирають солодкий відтінок "syrup blonde": у чому особливість трендового кольору волосся

Червоне вино

Можливо блонд і домінував у 2023 році, але відтінок, який побореться з ним у 2024 році – це насичений колір червоного вина. Таке фарбування – відмінний варіант для тих людей, які мають темніше натуральне волосся.

Як виглядає трендове фарбування: дивіться фото

Спіральний чубчик

Коли справа доходить до коротшого волосся, кучері – це саме те. У 2024 році ми побачимо збільшення кількості цих стрижок і укладок в локони. Подумайте про заокруглені шари з більш короткими завитими чубчиками. Стильово і симпатично. Цей тренд виглядає романтично, але має характер цілеспрямованого і бездоганного.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Як виглядає така зачіска: дивіться фото

Мега об’єм

Об’єм уже був головним гравцем у сфері елітної моди, але у 2024 році ця тенденція переросте у філософію "чим більше, тим краще".

Як виглядає колосальний об'єм: дивіться фото

Деякі дизайнери уже показали на подіумі об’ємне волосся, а Кендал Дженнер продемонструвала мистецтво мега об’єму. Ця тенденція дає відчуття посиленого гламуру у світі елітних зачісок та моди.