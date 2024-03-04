Топ весни 2024: 9 тенденцій у зачісках, які будуть популярними

Зірки продовжують задавати тренди, й зачіски не стали винятком. Б'юті-індустрія й далі надихається стилем 90-х та 2000-х, тому популярними будуть натуральні відтінки у поєднанні з різними видами боб-каре та багатошаровістю.

Стилістка та викладачка колористики Андрієна Дара на прикладі зірок та інфлюєнсерів розповіла, які тенденції будуть у зачісках навесні 2024 року. Вона поділилася як трендами у відтінках волосся, так і стрижок.

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Так, за її словами, зростатиме популярність натуральних та природних відтінків волосся. Особливо трендовими будуть теплі відтінки. Що ж стосується стрижок, то на піку популярності будуть різні варіації боб-каре, піксі, а також багатошаровість та об'ємні стрижки. Що ж буде трендовим навесні 2024 – нижче у матеріалі.

Теплі відтінки блонду

Як стверджує стилістка, цього сезону чимало жінок будуть наслідувати зірку фільму "Люблю тебе ненавидіти" Сідні Свіні. Дара наголосила, що голлівудська зірка нині є втіленням тенденції щодо теплого відтінку блонду.

Теплі брюнетки

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Повертатимуться у тренди не лише природні блондинки, а й брюнетки. Трендовим цей колір ставатиме й через те, що все більше зірок на подіумах та червоних доріжках з'являються з теплим відтінком волосся.

До прикладу, нещодавно модель Барбара Палвін презентувала колекцію Emporio Armani. Вона з'явилася на подіумі з теплим відтінком волосся й відразу зачарувала глядачів та прикувала до себе увагу фотографів.

Бароковий боб

Говорячи про стрижки, то популярними будуть різні варіації бобу. Так, трендовим буде бароко-боб. Така об'ємна та легка зачіска асоціюватиметься з оновленням та приходом весни, тому й не дивно, що зірки починають стригти волосся саме так.

Блант-боб

Ця стрижка не є новою у переліку трендових, адже вона "міцно закріпилася" у топі ще торік. Втім, стилісти говорять, що така зачіска буде популярною й надалі. До прикладу, Гайлі Бібер з такою стрижкою ходить вже дуже довго й, вочевидь, поки не планує її змінювати.

Грайливі піксі

Чимало експертів стверджують, що піксі – головний тренд 2024 року. Такої ж думки дотримується і Дара. Піксі неймовірно ефектно обрамляє лице, підкреслюючи риси обличчя. Окрім того, таку зачіску дуже легко вкладати, а якщо додати грайливих локонів – зачіска створить романтичний образ.

Великі об'ємні локони

Дара стверджує, що стиль з великими об'ємними повертається у моду. Такі локони були популярними ще у 70-х роках, однак нині стрімко набирають популярності. Активно цей тренд просуває модель Бланка Паділья, яка нерідко з'являється на публіці з такою зачіскою.

Багатошаровість

Здається, довге волосся завжди обійматиме важливу позицію серед трендових зачісок. Ще з минулого сезону свою трендовість зберігатимуть багатошарові стрижки для довгого волосся.

Текстуроване волосся

Стилісти заявляють, що текстуроване волосся з легкою скуйовдженістю та "склеєними" кінчиками будуть трендовими навесні 2024 року. Разом з тим, такий тренд поверне популярність образу героїні Серени ван дер Вудсен з серіалу "Пліткарка".

Високі пучки

Навесні 2024 також у тренді будуть високі пучки (або ж гульки). Стилісти вважають, що така зачіска буде особливо популярною після зими, коли більшість буде прагнути змін та певного оновлення.

Пояснюючи, чому саме такі зачіски, стрижки та відтінки будуть популярними навесні 2024 року стилістка Андрієна Дара наголосила, що такі зіркові образи мали позитивні відгуки у суспільстві, а також серед інших б'юті-експертів.