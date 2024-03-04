Стилист и преподаватель колористики Андриена Дара на примере звезд и инфлюенсеров рассказала, какие тенденции будут в прическах весной 2024 года. Она поделилась как трендами в оттенках волос, так и стрижек.
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Так, по ее словам, будет расти популярность натуральных и естественных оттенков волос. Особенно трендовыми будут теплые оттенки. Что же касается стрижек, то на пике популярности будут различные вариации боб-каре, пикси, а также многослойность и объемные стрижки. Что же будет трендовым весной 2024 – ниже в материале.
Теплые оттенки блонда
Как утверждает стилист, в этом сезоне многие женщины будут подражать звезде фильма "Люблю тебя ненавидеть" Сидни Суини. Дара отметила, что голливудская звезда сейчас является воплощением тенденции относительно теплого оттенка блонда.
Теплые брюнетки
Будут возвращаться в тренды не только естественные блондинки, но и брюнетки. Трендовым этот цвет будет становиться и потому, что все больше звезд на подиумах и красных дорожках появляются с теплым оттенком волос.
К примеру, недавно модель Барбара Палвин представила коллекцию Emporio Armani. Она появилась на подиуме с теплым оттенком волос и сразу очаровала зрителей и приковала к себе внимание фотографов.
Барочный боб
Говоря о стрижках, то популярными будут различные вариации боба. Так, трендовым будет барокко-боб. Такая объемная и легкая прическа будет ассоциироваться с обновлением и приходом весны, поэтому и неудивительно, что звезды начинают стричь волосы именно так.
Блант-боб
Эта стрижка не является новой в перечне трендовых, ведь она "прочно закрепилась" в топе еще в прошлом году. Впрочем, стилисты говорят, что такая прическа будет популярной и в дальнейшем. К примеру, Хайли Бибер с такой стрижкой ходит уже очень долго и, очевидно, пока не планирует ее менять.
Игривые пикси
Многие эксперты утверждают, что пикси – главный тренд 2024 года. Такого же мнения придерживается и Дара. Пикси невероятно эффектно обрамляет лицо, подчеркивая черты лица. Кроме того, такую прическу очень легко укладывать, а если добавить игривых локонов – прическа создаст романтический образ.
Большие объемные локоны
Дара утверждает, что стиль с большими объемными возвращается в моду. Такие локоны были популярными еще в 70-х годах, однако сейчас стремительно набирают популярность. Активно этот тренд продвигает модель Бланка Падилья, которая нередко появляется на публике с такой прической.
Многослойность
Кажется, длинные волосы всегда будет занимать важную позицию среди трендовых причесок. Еще с прошлого сезона свою трендовость будут сохранять многослойные стрижки для длинных волос.
Текстурированные волосы
Стилисты заявляют, что текстурированные волосы с легкой взъерошенностью и "склеенными" кончиками будут трендовыми весной 2024 года. Вместе с тем, такой тренд вернет популярность образу героини Серены ван дер Вудсен из сериала "Сплетница".
Высокие пучки
Весной 2024 года также в тренде будут высокие пучки (или же гульки). Стилисты считают, что такая прическа будет особенно популярной после зимы, когда большинство будет стремиться к изменениям и определенному обновлению.
Объясняя, почему именно такие прически, стрижки и оттенки будут популярными весной 2024 года стилист Андриена Дара отметила, что такие звездные образы имели положительные отзывы в обществе, а также среди других бьюти-экспертов.