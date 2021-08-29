Три гіркі правди про кохання, які не варто ігнорувати

Кохання – прекрасне почуття, яке надихає і окриляє. Однак, якщо його ідеалізувати, можуть розвинутися нереальні очікування з приводу того, чим насправді є любов.

Саме вони у наслідку саботують ті відносини, які насамперед цінуємо усі ми. Американський письменник і консультант з особистого розвитку Марк Менсон розкрив 3 гіркі правди про любов, які частково базуються на власному досвіді.

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Любов і сумісність не завжди збігаються

Любов – це емоційний процес, а сумісність – логічний. На жаль, вони не завжди переходять один в одного. Інколи можна закохатися в того, хто, як вампір, витягатиме з вас життєву енергію і щастя.

Саме тому, каже Менсон, коли ви шукаєте партнера, потрібно керуватися не лише серцем, а й розумом. Якщо вам здається, що ви знайшли саме ту людину, спершу оцініть те, як вона ставиться до інших, які має амбіції і світогляд.

Кохання не вирішує проблем

За словами консультанта, поки любов дає змогу краще реагувати на ваші проблеми, вона жодним чином не вирішує їх. Хвилі емоцій можуть бути п’янкими, а кожна підкорена висота здається все більш вражаючою, однак якщо у нас не з'явиться стабільного, твердого ґрунту під ногами, приплив емоції зрештою змиє все.



Здорові стосунки не повинні бути надто жертовними / Фото unsplash

Любов не завжди варта того, щоб жертвувати собою

У близьких стосунках нормально для обох іноді чимось жертвувати заради іншого: своїми бажаннями, потребами, власним часом. Проте коли заради того, аби бути з кимось, людина нехтує самоповагою, почуттям власної гідності, амбіціями чи фізичним здоров’ям, кохання теж стає проблемою.

Менсон наголошує, любовні взаємини повинні бути доповненням до нашої індивідуальності, а не загрозою чи заміною. Любов – це чудовий досвід, яким треба насолоджувати. Він може бути здоровим і нездоровим, однак жодним чином він не повинен визначати вашу ідентичність та життєві цілі, резюмує письменник. Адже одного кохання недостатньо.

7 ознак здорових стосунків

Видання The Huffingtonpost опитало психологів і склали список з 7 ознак, які свідчать про те, що ваші стосунки є здоровими. Ось він: