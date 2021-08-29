Именно они в последствии саботируют те отношения, которые прежде всего ценим все мы. Американский писатель и консультант по личному развитию Марк Мэнсон раскрыл 3 горькие правды о любви, которые частично базируются на собственном опыте.

Читайте также С обетом и обручальным кольцом: одинокая учительница вышла замуж сама за себя

Любовь и совместимость не всегда совпадают

Любовь – это эмоциональный процесс, а совместимость – логический. К сожалению, они не всегда переходят друг в друга. Иногда можно влюбиться в того, кто, как вампир, будет вытягивать из вас жизненную энергию и счастье.

Именно поэтому, говорит Мэнсон, когда вы ищете партнера, нужно руководствоваться не только сердцем, но и умом. Если вам кажется, что вы нашли именно того человека, сначала оцените то, как он относится к другим, которые имеет амбиции и мировоззрение.

Любовь не решает проблем

По словам консультанта, пока любовь позволяет лучше реагировать на ваши проблемы, она никоим образом не решает их. Волны эмоций могут быть пьянящими, а каждая покоренная высота кажется все более впечатляющей, однако если у нас не появится стабильной, твердой почвы под ногами, прилив эмоции в конце концов смоет все.



Здоровые отношения не должны быть слишком жертвенными / Фото unsplash

Любовь не всегда стоит того, чтобы жертвовать собой

В близких отношениях нормально для обоих иногда чем-то жертвовать ради другого: своими желаниями, потребностями, своим временем. Однако когда ради того, чтобы быть с кем-то, человек пренебрегает самоуважением, чувством собственного достоинства, амбициями или физическим здоровьем, любовь тоже становится проблемой.

Мэнсон отмечает, любовные отношения должны быть дополнением к нашей индивидуальности, а не угрозой или заменой. Любовь – отличный опыт, которым нужно наслаждаться. Он может быть здоровым и нездоровым, однако никоим образом он не должен определять вашу идентичность и жизненные цели, резюмирует писатель. Ведь одной любви недостаточно.

7 признаков здоровых отношений

Издание The Huffingtonpost опросило психологов и составило список из 7 признаков, свидетельствующих о том, что ваши отношения являются здоровыми. Вот он: