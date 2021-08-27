Еще в 2013 году учительница из Сиднея, Патриция Кристин, отказалась выходить замуж за своего парня, ведь чувствовала, что это ошибка. С тех пор девушка была одинока, но в прошлом году, когда ей было 28, она все же захотела жениться. На этот раз она сделала это без сомнений и партнера, в окружении близких друзей.

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Она не устраивала масштабной церемонии. Патриция сама купила себе кольцо, украшения, изысканное платье в стиле "бохо" и подсолнечник вместо традиционного букета невесты. На весь этот наряд девушка потратила не более 100 долларов.

Австралийка вышла замуж сама с собой / Фото инстаграм @tricias_take

Вместе с 9 друзьями они пошли в местный парк на небольшую церемонию . Сначала ее гости рассказывали, что для них значит любовь к себе. Потом Патриция дала обет самой себе. В трогательной речи она пообещала любить себя, несмотря на все ошибки в прошлом, и следовать за своими мечтами. Таким поступком она также хотела стать примером для других женщин:

Я хотела бросить вызов общественным ожиданиям и показать женщинам, что важнейшие отношения – с самой собой. Мы всю свою жизнь ищем, кому поклясться в верности, но сначала надо сделать это для себя,

– провозгласила невеста

Девушка дала обет себе на свадьбе / Фото инстаграм @tricias_take

После этого Патриция вместе со всеми приглашенными устроила пикник прямо на траве в парке, а не привычный всем свадебный пир. Даже здесь девушка отличилась!

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На своей странице в инстаграме она поделилась фото с самого важного дня ее в жизни и подписала: "Я сказала да!...Себе!". Она получила несколько иронических комментариев от людей, которые не поддерживали ее решение, но девушку это совсем не смущает – она сделала свой выбор.

"Я сказала да!...Себе!", – подписала девушка фотографию / Фото инстаграм @tricias_take

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