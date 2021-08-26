Девушка по имени Розетт Лав выложила в соцсеть видео, на котором она сильно удивила посетителей Starbucks. Вместо того, чтобы знакомиться с кем-то или использовать специальные приложения, она решила оригинально подписать стаканчик в учреждении.

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Дело в том, что в Starbucks бариста всегда спрашивают посетителей, как их зовут, чтобы написать это на кофе и позвать человека забрать заказ.

Поэтому когда Розетт заказала латте со льдом, бариста также попросила ее назвать свое имя. Ответ заставил удивиться: "Одинокая и доступная" . Когда девушка за стойкой растерялась и попросила повторить, Лав снова сказала: "Одинокая и доступная".

Расчет оказался правильным : когда кофе был готов, бариста вынуждена была прокричать: "У меня готовый напиток для... Одинокой и доступной". А если бы кто-то в заведении не услышал этого, Розетт взяла свой стаканчик и еще раз несколько раз прокричала: "Я одинокая и доступна!".

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При этом она повернулась к симпатичному парню , который ожидал свой заказ и сказала: "Вы можете меня остановить, если захотите". На парня, который молча занимался своими делами, это не сработало. Розетт добилась внимания только пожилого мужчины , который начал выкрикивать ей комплименты. Она поблагодарила его и вышла из заведения.

Посетительница пыталась привлечь внимание парня в кафе / Скриншот с тиктока @rosette_luve

Пользователям поведение девушки показалась слишком дерзким и они не одобрили такой оригинальный способ заявить о себе:

"Мне было больно на это смотреть"

"Я даже почувствовал стыд"

"Мне кажется, или парень прикрыл лицо рукой?"

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Однако были и те, кто поддержал одинокую девушку в ее желании найти свою любовь:

"Никто ничего не говорил, кроме пожилого мужчины. Вот герой, который нам нужен"

"Успокойтесь, очевидно, она не в таком отчаянии. Это было весело"

Позже девушка ответила своим критикам, что это лучше, чем просто сидеть дома, уставившись в телефон. К тому же, призналась Розетт, после этого случая несколько ребят пригласили ее на свидание.