Дівчина на ім'я Розетт Лав виклала у соцмережу відео, на якому вона сильно здивувала відвідувачів Starbucks. Замість того, щоб знайомитись з кимось чи використовувати спеціальні додатки, вона вирішила оригінально підписати стаканчик у закладі.

Читайте також Італійці обирають українське: коньяки України відкрили новий експортний напрямок

Річ у тім, що у Starbucks бариста завжди питають відвідувачів, як їх звати, щоб написати це на каві і покликати людину забрати замовлення.

Тож коли Розетт замовила лате з льодом, бариста також попросила її назвати своє ім'я. Відповідь змусила здивуватись: "Одинока і доступна". Коли дівчина за стійкою розгубилась і попросила повторити, Лав знову сказала: "Одинока і доступна".

Розрахунок виявився правильним: коли кава була готова, бариста змушена була прокричати: "У мене готовий напій для… Одинокої і доступної". А якби хтось у закладі не почув цього, Розетт взяла свій стаканчик і ще раз кілька разів прокричала: "Я одинока і доступна!".

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

При цьому вона обернулась до симпатичного хлопця, який очікував на своє замовлення і сказала: "Ви можете мене зупинити, якщо захочете". На хлопця, який мовчки займався своїми справами, це не спрацювало. Розетт домоглась уваги лише літнього пана, який почав викрикувати їй компліменти. Вона подякувала йому і вийшла із закладу.

Відвідувачка намагалась привернути увагу хлопця у кафе / Скриншот з тіктоку @rosette_luve

Користувачам така поведінка дівчини видалась занадто зухвалою і вони не схвалювали такого оригінального способу заявити про себе:

"Мені було боляче на це дивитись"

"Я навіть відчув сором"

"Мені здається, чи хлопець прикрив обличчя рукою?"

Цікаво Жінка написала чоловіку кумедний список покупок: думки користувачів розділились

Проте були й такі, хто підтримав одиноку дівчину у її бажанні знайти своє кохання:

"Ніхто нічого не казав, крім літнього чоловіка. Ось герой, який нам потрібен"

"Заспокойтесь, очевидно, вона не у такому відчаї. Це було весело"

Пізніше дівчина відповіла своїм критикам, що це краще, ніж просто сидіти вдома, втупившись в телефон. До того ж, зізналась Розетт, після цього випадку кілька хлопців запросили її на побачення.

Повне відео дивіться тут: