Це непросто: дівчина з алергією на воду показала, як вона приймає душ

Молода британка з самого дитинства має алергію на воду: кожен прийом душу для дівчини – справжнє випробування. Температура її тіла після контакту з водою може піднятись до 41 градуса.

Ніа Селуей навчилася жити з такою особливістю організму. Але вона зізнається – це дійсно дуже неприємно. У нещодавньому відео на своєму тіктоці дівчина продемонструвала, як вона приймає душ.

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Для цього потрібно підготуватися: спочатку Ніа вимірює свій артеріальний тиск та температуру. Згодом вона використовує спеціальну жорстку щітку, яка допомагає позбутися від відмерлих клітин шкіри. Далі починається найважчий етап – дівчина починає вмиватися.

Ніа Селуей / Скриншот тікток niahselway

Переважно в мене є всього кілька хвилин – від 5 до 10 – доки моє тіло не починає боліти. Після контакту із водою біль може тривати близько трьох годин, – розповідає блогерка.

Далі – ще гірше. Навіть після 5 хвилин душу в Ніи серйозно піднімається температура – бувало й до 41 градуса. Все тіло починає боліти та пекти, тому дівчина змушена відлежуватись кілька годин у ліжку. Інколи вона користується знеболювальними ліками.

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Ніа витрачає багато сил, щоб сходити в душ, тому обов’язково мусить перекусити після процедури. Та, за її словами, уся їжа нагадує картон, адже у неї на кілька годин пропадає смак.

Дівчина щиро вірить, що зможе позбутися від цієї алергії, яка заважає нормально жити. Для цього їй потрібно аж 250 тисяч фунтів. Наразі вдалося назбирати за допомогою краудфандингу майже 16 тисяч фунтів.