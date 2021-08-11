Ниа Селуэй научилась жить с такой особенностью организма. Но она признается – это действительно очень неприятно. В недавнем видео на своем тиктоке девушка продемонстрировала, как она принимает душ.

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Для цього потрібно підготуватися: спочатку Ніа вимірює свій артеріальний тиск та температуру. Згодом вона використовує спеціальну жорстку щітку, яка допомагає позбутися від відмерлих клітин шкіри. Далі починається найважчий етап – дівчина починає вмиватися.

Ниа Селуэй / Скриншот тикток niahselway

У меня есть всего несколько минут – от 5 до 10 – пока мое тело не начинает болеть. После контакта с водой боль может продолжаться около трех часов, – рассказывает блогерша.

Дальше – еще хуже. Даже после 5 минут душа в Ниы серьезно поднимается температура – бывало и до 41 градуса. Все тело болит и печет, поэтому девушка вынуждена отлеживаться несколько часов в постели. Иногда она пользуется обезболивающими лекарствами.

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Ниа тратит много сил, чтобы сходить в душ, поэтому обязательно должна перекусить после процедуры. Но, по ее словам, вся еда напоминает картон, ведь у нее на несколько часов пропадает вкус.

Девушка искренне верит, что сможет избавиться от этой аллергии, которая мешает нормально жить. Для этого ей нужно 250 тысяч фунтов. Пока что удалось собрать с помощью краудфандинга почти 16 тысяч фунтов.