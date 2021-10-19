Це працює: як подовжити вії без нарощування – цікавий спосіб від блогерки

19 жовтня 2021 , 18:09
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Джерело:

тікток makeupbylxna

Якщо маєте бажання подовжити вії без нарощування – можна скористатися оригінальним способом від німецької блогерки Ліни. Він настільки простий, що аж дивно, чому про це багато хто раніше не знав.

Все, що вам потрібно – всього лиш туш та трішки терпіння. Адже доведеться призвичаїтися до нового способу малювати вії. Лайфхак від Ліни вже набрав понад 647 тисяч переглядів у тіктоці.

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Спочатку доведеться трішки натягнути шкіру збоку біля очей за допомогою пальця. А далі починається справжній вихід із зони комфорту!

Зазвичай жінки під час малювання вій тримають туш паралельно до очей (горизонтально). Ліна ж пропонує зробити все навпаки – тримати її перпендикулярно (вертикально). Кілька рухів уздовж очей – і вії справді візуально стали значно довшими.

Блогерка назвала цей спосіб "зигзагом" / Скриншот тікток makeupbylxna

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Опісля дівчина продовжила малювати вії звичним способом, щоб повністю розподілити косметику від кореня до кінчиків. Результат вражає!

Ліна записала увесь лайфхак на відео. Не забудьте його переглянути!

@makeupbylxna

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♬ love nwantiti (feat. Dj Yo! & AX'EL) [Remix] - CKay

Користувачі тіктоку, яким сподобалась порада, почали масово її повторювати. До прикладу, блогерка suzi_sina зробила свою версію цього лайфхаку. Багато дівчат задоволені результатом! 

@suzi_sina

I actually love this hack ##mascara ##mascarahacks ##longeyelashes ##makeuphacks ##beautytricks

♬ Love nwantiti - ??????

 

 

Автор: Петро Синєокий