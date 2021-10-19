Це працює: як подовжити вії без нарощування – цікавий спосіб від блогерки

Якщо маєте бажання подовжити вії без нарощування – можна скористатися оригінальним способом від німецької блогерки Ліни. Він настільки простий, що аж дивно, чому про це багато хто раніше не знав.

Все, що вам потрібно – всього лиш туш та трішки терпіння. Адже доведеться призвичаїтися до нового способу малювати вії. Лайфхак від Ліни вже набрав понад 647 тисяч переглядів у тіктоці.

Цікаво Спогади про літо: ігристі вина SHABO Special Edition і сезонні фрукти

Спочатку доведеться трішки натягнути шкіру збоку біля очей за допомогою пальця. А далі починається справжній вихід із зони комфорту!

Зазвичай жінки під час малювання вій тримають туш паралельно до очей (горизонтально). Ліна ж пропонує зробити все навпаки – тримати її перпендикулярно (вертикально). Кілька рухів уздовж очей – і вії справді візуально стали значно довшими.

Блогерка назвала цей спосіб "зигзагом" / Скриншот тікток makeupbylxna

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Опісля дівчина продовжила малювати вії звичним способом, щоб повністю розподілити косметику від кореня до кінчиків. Результат вражає!

Ліна записала увесь лайфхак на відео. Не забудьте його переглянути!

Користувачі тіктоку, яким сподобалась порада, почали масово її повторювати. До прикладу, блогерка suzi_sina зробила свою версію цього лайфхаку. Багато дівчат задоволені результатом!